



Yapılan açıklamada ayrıca, aşının Covid-19'a karşı en az altı ay koruma sağladığı belirtildi. Aşının etkinlik oranı daha önce yüzde 95,3 olarak açıklanmıştı. 800 kişi üzerinde yapılan Güney Afrika varyantı çalışmasında aşının yüzde 100 etkili olduğu belirtildi.



PFİZER CEO'SU: VERİLERİ ABD'YE SUNACAĞIZ

Pfizer'in İcra Kurulu Başkanı Albert Bourla, en az altı ay boyunca iki doz aşı olmuş 12 binden fazla kişiye ilişkin verileri içeren güncellenmiş sonuçların ABD yasal onayına sunulacağını bildirdi.