"BÖYLE BİR ACIYLA YAŞAMAK ZORUNDA KALACAĞIMI HİÇ DÜŞÜNMEMİŞTİM"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Alexis Hernandez, "Hayatım boyunca asla böyle bir şey yaşamayı beklemiyordum. Böyle bir acıyla yaşamak zorunda kalacağımı hiç düşünmemiştim. Sıfırdan başlıyorum. Nasıl yürüyeceğimi, yemek yiyeceğimi, nefes alacağımı, göreceğimi, giyineceğimi, her şeyi nasıl tekrar yapacağımı öğreniyorum" diye konuştu.