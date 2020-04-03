Çin'de ortaya çıkan koronavirüs dünya genelinde 50 binden fazla insanın ölümüne yol açtı. ABD'de koronavirüs nedeniyle ölü sayısı 6 bin 95'e, toplam vaka sayısı ise 245 bin 373'e yükseldi. Vaka yayılma hızına ve sayıları göz önüne alındığında ABD virüsün merkez üssü haline geldi.

AVRUPA VE ABD'DE SAĞLIK SİSTEMİ YETERSİZ

Dünyada hızla yayılan koronavirüs dünyanın en güçlü ülkeleri olarak görülen ülkelerdeki sağlık sistemini çökertti. ABD ve İtalya gibi ülkeler hastanelerin yetersiz olması nedeniyle sokaklara ve parklara acil çadır hastaneler açtı. New York'ta hastaneler hastaları koridorda ölüme terk etti. Ayrıca birçok ülkede hastane personeli ve tıbbi cihazların yetersiz olması da işleyişi zorlaştırıyor. Hastaneler on binlerce hastanın yükünü taşıyamadığı için trenler, spor ve sergi salonlarını da dev sağlık merkezlerine dönüştürüyor. Alternatif hastanelere gemiler ve trenler de eklenerek hasta kabul kapasitesi arttırılmaya çalışılıyor.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINI DA ÖLÜME TERK EDİYORLAR

Pahalı olmasına rağmen yetersiz hizmet verildiği gerekçesiyle sık sık eleştirilen ABD sağlık sistemi ise adeta iflas etti. Ülkedekilerin yetersiz kaldığı, yabancı doktor ve sağlık personeli aradığı bilinen ABD'nin şimdi de ülkedeki doktor ve hemşirelere akılalmaz bir soru yöneltildi.

"MASKESİZ HASTALARA BAKMAYA RAZI MISINIZ?"

Sağlık altyapısı yetersiz olan ve vatandaşlarını ölüme terk eden ABD şimdi de sağlık çalışanlarını ölüme terk ediyor. ABD'de hastane yönetimlerinin doktorlara ve hemşirelere bir yazı göndererek "Eldivensiz ve maskesiz hastalara bakmaya razı mısınız?" diye sorduğu öğrenildi. Sağlık personeli bakımında yetersiz olan ABD'nin tıbbi malzeme bakımında da yetersiz olduğu ortaya çıktı. Bu durumun virüs sürecinde sarsılan ABD'nin sağlık sisteminin iflas ettiğinin kanıtı niteliğinde oldu.