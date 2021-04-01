Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 01.04.2021 12:54
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.04.2021 12:54
    ABONE OL

    'yi sarsan 'deki cinsel davasında son dakika gelişmesi! Mahkemeden flaş karar

    eski ilçe yöneticisi U.K.’nın Z.Y. isimli genç kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanmasına ilişkin bir son dakika gelişmesi yaşandı. Sanık, tanıkların dinlenmediği gerekçesiyle reddi hakim talebinde bulundu. Mahkeme ise reddi hakim talebini reddetti. Sanık avukat karara itiraz edince karar çıkmayan dosya, avukatın itirazını değerlendirmek için bir üst mahkemeye gönderildi. Duruşma sonunda mahkeme, sanık U.K.'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

    CHP'yi sarsan taciz davasında flaş gelişme

    Maltepe'de, 23 yaşındaki Z.Y. isimli genç kıza bir restoranda cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan CHP Maltepe eski ilçe yöneticisi U.K. hakkında 'Nitelikli cinsel saldırı', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Tehdit' suçlarından 15 yıl 6 aydan, 24 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

    SANIK U.K. SEGBİSLE KATILDI
    Sabah'ın haberine göre İstanbul Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanık U.K., SEGBİS sistemiyle bağlanırken duruşmaya katılmak üzere taraf avukatları ise mahkeme salonunda yerini aldı.

    REDDİ HAKİM TALEBİNDE KARAR ÇIKTI
    Duruşma esnasında sanık avukatı tanıkların dinlenmediği gerekçesiyle reddi hakim talebinde bulundu. Sanık avukatının bu talebi üzerine mahkeme, avukatın talebinin davayı uzatmaya yönelik olduğuna vurgu yaparak reddi hakim talebini reddetti.

        DOSYA ÜST MAHKEMEYE GİTTİ
        Bunun üzerine sanık avukatı reddi hakim talebinin reddedilmesine itiraz etti. Sonrasında dosya itirazın değerlendirilmesi için bir üst mahkeme olan İstanbul Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

        TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDECEK
        Duruşma sonunda mahkeme, sanık U.K.'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Dünya CHP'yi sarsan Maltepe'deki cinsel taciz davasında son dakika gelişmesi! Mahkemeden flaş karar