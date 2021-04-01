DOSYA ÜST MAHKEMEYE GİTTİ

Bunun üzerine sanık avukatı reddi hakim talebinin reddedilmesine itiraz etti. Sonrasında dosya itirazın değerlendirilmesi için bir üst mahkeme olan İstanbul Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.