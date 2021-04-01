Maltepe'de, 23 yaşındaki Z.Y. isimli genç kıza bir restoranda cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan CHP Maltepe eski ilçe yöneticisi U.K. hakkında 'Nitelikli cinsel saldırı', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Tehdit' suçlarından 15 yıl 6 aydan, 24 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.
SANIK U.K. SEGBİSLE KATILDI
Sabah'ın haberine göre İstanbul Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanık U.K., SEGBİS sistemiyle bağlanırken duruşmaya katılmak üzere taraf avukatları ise mahkeme salonunda yerini aldı.
REDDİ HAKİM TALEBİNDE KARAR ÇIKTI
Duruşma esnasında sanık avukatı tanıkların dinlenmediği gerekçesiyle reddi hakim talebinde bulundu. Sanık avukatının bu talebi üzerine mahkeme, avukatın talebinin davayı uzatmaya yönelik olduğuna vurgu yaparak reddi hakim talebini reddetti.