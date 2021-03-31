ABD seçimlerinde ve sonrasında Eski ABD Başkanı Donald Trump'a uygulanan sosyal medya sansürü yeni bir boyut kazandı.
GELİNİNİN YAPTIĞI RÖPORTAJ ENGELLENDİ
Trump'ın, gelini Lara Trump tarafından yapılan röportajının videosu, Facebook tarafından engellenerek kaldırıldı.
SESİNİN YER ALDIĞI İÇERİKLE SİLİNECEK
Fox News'un haberine göre, paylaşımı yapan Lara Trump'a gönderilen e-postada, "Donald Trump'ın sesinin yer aldığı herhangi bir içeriğin" şirket kararı gereği silineceği bildirildi.
"SÖZ KONUSU İÇERİKLER YAYINLANMALARI HALİNDE..."
Haberde, Facebook tarafından Trump'ın ekibine gönderilen e-postalarda, "Facebook ve Instagram platformlarımızda Trump'ın yeni veya eski ses kayıtlarının yer aldığı içeriklere izin verilmeyecektir. Söz konusu içerikler yayınlanmaları halinde kaldırılacak ve paylaşımı yapan hesaplarda ek sınırlamalara neden olacaktır." ifadesi yer aldı.