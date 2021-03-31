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    • 01.04.2021 01:56
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    Trump'ın sesine bile tahammül edemiyor! Röportajı engellendi

    ABD seçimlerinde Trump'a uygulanan sosyal medya sansürü yeni bir boyut kazandı. 'ın, gelini tarafından yapılan röportajının videosu, tarafından engellendi ve "Donald Trump'ın sesinin yer aldığı herhangi bir içeriğin" şirket kararı gereği silineceği ifade edilldi.

    AA
    Facebook'tan Trump'a bir engel daha!

    ABD seçimlerinde ve sonrasında Eski ABD Başkanı Donald Trump'a uygulanan sosyal medya sansürü yeni bir boyut kazandı.

    GELİNİNİN YAPTIĞI RÖPORTAJ ENGELLENDİ
    Trump'ın, gelini Lara Trump tarafından yapılan röportajının videosu, Facebook tarafından engellenerek kaldırıldı.

    SESİNİN YER ALDIĞI İÇERİKLE SİLİNECEK
    Fox News'un haberine göre, paylaşımı yapan Lara Trump'a gönderilen e-postada, "Donald Trump'ın sesinin yer aldığı herhangi bir içeriğin" şirket kararı gereği silineceği bildirildi.

    "SÖZ KONUSU İÇERİKLER YAYINLANMALARI HALİNDE..."
    Haberde, Facebook tarafından Trump'ın ekibine gönderilen e-postalarda, "Facebook ve Instagram platformlarımızda Trump'ın yeni veya eski ses kayıtlarının yer aldığı içeriklere izin verilmeyecektir. Söz konusu içerikler yayınlanmaları halinde kaldırılacak ve paylaşımı yapan hesaplarda ek sınırlamalara neden olacaktır." ifadesi yer aldı.

        SOSYAL MEDYANIN TRUMP'A SANSÜRÜ
        ABD'de 6 Ocak'ta gerçekleşen Kongre Binası baskını sonrasında Facebook ve Instagram, Trump'ın hesaplarını "süresiz olarak" engellemiş, Facebook kurucusu Mark Zuckerberg, "Başkan'ın bu dönemde hizmetimizi kullanmaya devam etmesine izin vermenin risklerinin çok büyük olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandmıştı.

        Daha sonra, Twitter, Snapchat ve Youtube da kalıcı olarak Trump'ın hesaplarını kapatmıştı.

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