Süveyş Kanalında karaya oturan Evergreen şirketine ait Ever Given adlı konteyner gemisi deniz trafiğinin durmasına neden oldu.
DENİZ TİCARETİNİ SARSTI
24 Mart'ta kanalda enlemesine karaya oturan gemi deniz ticaretini derinden sarstı.
Tıkanan kanal nedeniyle yük dolu 320 gemi, geçiş için sıraya girdi.
Devasa konteyner gemisinin kurtarılması için çalışmalar sürerken, ilginç bir olay daha yaşandı.
AYNI ŞİRKETE AİT TIR ÇİN'DE OTOYOL KAPATTI
Bu kez de Evergreen şirketine ait TIR Çin'de otoyolu kapattı.