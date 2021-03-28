Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 28.03.2021 20:43
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.03.2021 22:04
    ABONE OL

    Süveş Kanalı'nı gemiyle tıkayan şirketine ait TIR Çin'de otoyolu tıkadı!

    Süveş Kanalı'nı tıkayan geminin yankıları sürerken ilginç bir olay yaşandı. Kanalı tıkayan geminin şirketi 'e ait bir TIR Çin'de karıştığı kaza nedeniye otoyolu trafiğe kapattı.

    Gemiden sonrası TIR!

    Süveyş Kanalında karaya oturan Evergreen şirketine ait Ever Given adlı konteyner gemisi deniz trafiğinin durmasına neden oldu.

    DENİZ TİCARETİNİ SARSTI
    24 Mart'ta kanalda enlemesine karaya oturan gemi deniz ticaretini derinden sarstı.

    Tıkanan kanal nedeniyle yük dolu 320 gemi, geçiş için sıraya girdi.

    Devasa konteyner gemisinin kurtarılması için çalışmalar sürerken, ilginç bir olay daha yaşandı.

    AYNI ŞİRKETE AİT TIR ÇİN'DE OTOYOL KAPATTI
    Bu kez de Evergreen şirketine ait TIR Çin'de otoyolu kapattı.

        Şirketin konteyner taşıyan TIR'ı Çin'de Changchun-Shenzhen kentleri arasındaki Nanjing Otoyolu'nda bir kazaya karıştı.

        Kaza sonrasında TIR Süveyş Kanalı'ndaki Ever Given gemisi gibi yolu enlemesine kapattı.

        Kaza nedeniyle otoyolda uzun süre araç geçişi sağlanamadı.

        NELER YAŞANDI?
        Süveyş Kanalı'nda 24 Mart'ta bir konteyner gemisi ülkede yaşanan kum fırtınası ve kötü hava koşulları neticesinde görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle kıyıya çarparak kaza yaptı.

        "The Ever Given" isimli geminin dar kanalda enlemesine sıkışarak geçiş yolunu kapatması sonucu kanalda uzun gemi kuyrukları oluşmuş ve deniz trafiğinin durması nedeniyle ham petrol ve LNG sevkiyatlarında aksamalar yaşanmıştı.

        Süveyş Kanalı İdaresi, aynı gün deniz trafiğinin normale döndüğünü açıklamış ancak 25 Mart'ta geminin yeniden hareket edene kadar Süveyş Kanalı'ndaki seyrüsefer trafiğinin askıya alındığını duyurmuştu.

        Söz konusu geminin sahibi Japon firma da 26 Mart'ta yaptığı açıklamada, geminin yeniden yüzdürülmesine yönelik girişimlerde "zorluklarla karşılaşıldığını" bildirmişti.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Dünya Süveş Kanalı'nı gemiyle tıkayan Evergreen şirketine ait TIR Çin'de otoyolu tıkadı!