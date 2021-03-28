Süveyş Kanalı'ndaki kriz büyüyor! Mısır Türkiye'nin yardımını kabul etmedi dünya ticareti kilitlendi! Ever Given konteyner gemisi...

321 GEMİ SIRADA BEKLİYOR

Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Korgeneral Usame Rabie düzenlediği basın toplantısında, Süveyş Kanalı'ndaki tıkanma nedeniyle bölgede şu an da 321 geminin rotasına devam edemediğini ve kanaldan geçmek için sırada beklediğini söyledi.