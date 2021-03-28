Süveyş Kanalı'ndaki kriz büyüyor! Mısır Türkiye'nin yardımını kabul etmedi dünya ticareti kilitlendi! Ever Given konteyner gemisi...
Süveyş Kanalı'nda Ever Given isimli dev konteyner gemisinin karaya oturmasının ardından Türkiye'den Mısır'a yardım teklifi gitti. Ancak Mısır yönetimi Türkiye'nin teklifini kabul etmedi. Mısır'ın bu kararı dünya ticaretini derinden etkiledi. Kanaldaki sorunun çözülmesini bekleyen tam 321 gemi var.
28.03.2021 12:26
- Son Güncelleme: 28.03.2021 12:26
Süveyş Kanalı'nda Panama bandıralı Ever Given isimli 200 bin tonluk konteyner gemisinin karaya oturması, dünya ticaretine büyük bir darbe vurdu.
Geçişlerin durması nedeniyle petrol fiyatlarında yükseliş yaşandı.
321 GEMİ SIRADA BEKLİYOR
Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Korgeneral Usame Rabie düzenlediği basın toplantısında, Süveyş Kanalı'ndaki tıkanma nedeniyle bölgede şu an da 321 geminin rotasına devam edemediğini ve kanaldan geçmek için sırada beklediğini söyledi.
TÜRKİYE'NİN YARDIM TEKLİFİ KABUL EDİLMEDİ
Süveyş Kanalı'nda yaşanan krizin bir an önce çözülmesi için Türkiye'den Mısır'a yardım teklifinde bulunulmuştu.
Konuyla ilgili açıklama yapan Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, yardım tekliflerini kabul etmediklerini duyurdu.