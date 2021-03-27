



İşte günlük 10 milyar dolarlık zarara neden olan olayla ilgili ilginç rakamlar:



Küresel ticaretin yüzde 12'si kanaldan yapılıyor.



Günlük geçen yükün değeri 9.6 milyar dolar



batı yönündeki trafiğin 1 günlük değeri 5.1 milyar dolar, doğu yönündeki trafiğin ise yaklaşık 4.5 milyar dolar.



Kanalın kapalı olmasının ticarete zararı günde 9.6 milyar dolar



Deniz ticaretinde yaşanan 1 günlük gecikme maliyeti yüzde 2.3 oranında artırıyor. 10 günlük gecikme maliyeti yüzde 25'e yakın artıracak.



Petrol başta olmak üzere emtia fiyatları yüzde 5'e yakın artış gösterdi



Dünya petrol ticaretinin yüzde 10'u bu kanal aracılığı ile yapılıyor



Kanaldan günde 3-5 milyon varil petrol taşınıyor.



