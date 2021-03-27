Süveyş Kanalı'nda çapraz bir şekilde karaya oturarak geçişlerin durmasına neden olan 400 metre uzunluğundaki dev kuru yük gemisini kurtarma operasyonu devam ediyor.
Yaklaşık dört futbol sahasının uzunluğunda olan ve Tayvanlı Evergreen Marine şirketi tarafından işletilen Ever Given'in kurtarılmasının 1 ayı bulacağı belirtildi.
ABD'deki Campbell Üniversitesi'nden denizcilik tarihi uzmanı Sal Mercogliano, geminin her iki kenar arasında sıkıştığını ve bu nedenle de hareket ettirme çalışmalarının son derece zor olacağını açıkladı.
İşte günlük 10 milyar dolarlık zarara neden olan olayla ilgili ilginç rakamlar:
Küresel ticaretin yüzde 12'si kanaldan yapılıyor.
Günlük geçen yükün değeri 9.6 milyar dolar
batı yönündeki trafiğin 1 günlük değeri 5.1 milyar dolar, doğu yönündeki trafiğin ise yaklaşık 4.5 milyar dolar.
Kanalın kapalı olmasının ticarete zararı günde 9.6 milyar dolar
Deniz ticaretinde yaşanan 1 günlük gecikme maliyeti yüzde 2.3 oranında artırıyor. 10 günlük gecikme maliyeti yüzde 25'e yakın artıracak.
Petrol başta olmak üzere emtia fiyatları yüzde 5'e yakın artış gösterdi
Dünya petrol ticaretinin yüzde 10'u bu kanal aracılığı ile yapılıyor
Kanaldan günde 3-5 milyon varil petrol taşınıyor.