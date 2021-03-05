Belçika'nın Bruges şehrindeki Avrupa Koleji'nde bir buluşmaya katılan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, çarpıcı açıklamalarda bulundu.
AB'NİN KENDİSİNİ SAVUNACAK GÜCÜ YOK
Avrupa'da başını Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un çektiği "Avrupa savunmasında özerklik" isteyen liderleri uyaran Stoltenberg, "AB'nin savunma harcamalarını arttırma, yeni askeri kapasite inşa etme ve Avrupa savunma sanayisinin güçlendirilmesi yönündeki çabalarını destekliyorum. Çünkü tüm bunlar Avrupa güvenliği ve transatlantik güvenlik için son derece olumlu. Ancak, bütün bu çabaları, NATO'yu tamamladıkları sürece selamlıyoruz. Avrupa Birliği, Avrupa'yı savunacak durumda değil" dedi.
COĞRAFYA KADERDİR VURGUSU
Coğrafyasındaki ülkeleri yok sayarak Avrupa Birliği'nin Avrupa'yı savunacak durumda olmadığını ve AB'nin özerklik arzusuyla NATO'yu zayıflatmaması gerektiğini söyleyen Stoltenberg, Avrupa'nın ABD, Türkiye ve İngiltere gibi devletler tarafından korunduğunu vurguladı.
"AB'Yİ TÜRKİYE, ABD, İNGİLTERE KORUYOR"