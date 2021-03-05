AB'nin nüfusunun yüzde 90'ının NATO üyesi ülkelerde yaşamasına rağmen NATO savunma harcamalarının yalnızca yüzde 20'sini karşıladığını hatırlatan Stoltenberg, konunun sadece para değil coğrafya meselesi olduğunu savundu. Stoltenberg, "Tek başına bir Avrupa ya da tek başına bir ABD'ye inanmıyorum. İzlanda ve Norveç Kuzey Kutbu'na açılan kapılarımız. Türkiye'nin güneyde Suriye ve Irak ile sınırları var. Bu bölgelerin güvenliğini Türkiye üstleniyor. Batıda ABD, Kanada ve İngiltere, Atlas Okyanusu'nun iki yakasını birbirine bağlıyor. Bunların hiçbiri AB üyesi değil" açıklamasında bulundu.