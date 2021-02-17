Başkan Erdoğan söz konusu açıklamaya çok sert çıkmış, "Batı bundan anlar mı? İsterse anlasın, isterse anlamasın. İşte ABD'nin yaptığı bir açıklama var. Evlere şenlik. Hani siz PKK'nın yanında değildiniz? Bal gibi de yanlarındasınız. Hani siz YPG'nin yanında değildiniz? Yanındasınız ve arkasındasınız. Bunlar binlerce tır mühimmat getirdiler, teröristlere teslim ettiler.

"BERABERSEK BİZE SAMİMİ DAVRANACAKSINIZ"

Artık lama yok. Eğer biz sizinle NATO'da berabersek bize samimi davranacaksınız. Teröristlerin yanında yer almayacaksınız. Ordumuz zaman ve mekan tanımaksızın gereken her harekatı kendi imkanlarıyla yürütebiliyor. Türk ordusu önünde durabilecek terör örgütü ya da piyon yoktur. Son harekatımızda bu gerçeği biz bir kez daha gördük." ifadeleriyle yüklenmişti.

TÜRKİYE, PKK'NIN YANINDA DURAN ABD'YE GERİ ADIM ATTIRDI