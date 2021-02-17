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    • 17.02.2021 22:18
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    , ’ye baş sağlığı diledi ama bu kez terör örgütü PKK'nın adını unuttu

    Genel Sekreteri , müttefikler adına ’ye baş sağlığı diledi ama rehin 13 Türk vatandaşını hunharca katleden PKK'nın adını dahi ağzına almadı.

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    NATO, PKK'nın adını unuttu

    NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, video konferans yoluyla düzenlenen Savunma Bakanları, toplantısında, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 13 Türk vatandaşına yönelik saldırıyı kınadığını belirtti.

    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, video konferans yoluyla düzenlenen Savunma Bakanları toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

    Stoltenberg, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristlerce şehit edilen 13 Türk vatandaşına yönelik saldırıyı kınadı.

    Stoltenberg açıklamasında, "Kuzey Irak'ta 13 vatandaşı öldürülen Türkiye'ye baş sağlığı diliyorum. Saldırıdan sorumlu olanları şiddetle kınıyorum. Müttefikler, bugün yapılan toplantı sırasında da taziyelerini iletti. Müttefikler, Türk halkı ile dayanışma içerisindedir" ifadelerini kullandı.

    ABD Dışişleri Bakanlığı önce, "Türk vatandaşlarının terör örgütü PKK'nın elinde öldüğü haberleri doğruysa, bu eylemi en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

    BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ABD'YE: BAL GİBİ DE PKK'NIN YANINDASINIZ

    Başkan Erdoğan söz konusu açıklamaya çok sert çıkmış, "Batı bundan anlar mı? İsterse anlasın, isterse anlamasın. İşte ABD'nin yaptığı bir açıklama var. Evlere şenlik. Hani siz PKK'nın yanında değildiniz? Bal gibi de yanlarındasınız. Hani siz YPG'nin yanında değildiniz? Yanındasınız ve arkasındasınız. Bunlar binlerce tır mühimmat getirdiler, teröristlere teslim ettiler.

    "BERABERSEK BİZE SAMİMİ DAVRANACAKSINIZ"

    Artık lama yok. Eğer biz sizinle NATO'da berabersek bize samimi davranacaksınız. Teröristlerin yanında yer almayacaksınız. Ordumuz zaman ve mekan tanımaksızın gereken her harekatı kendi imkanlarıyla yürütebiliyor. Türk ordusu önünde durabilecek terör örgütü ya da piyon yoktur. Son harekatımızda bu gerçeği biz bir kez daha gördük." ifadeleriyle yüklenmişti.

    TÜRKİYE, PKK'NIN YANINDA DURAN ABD'YE GERİ ADIM ATTIRDI

        Türkiye kurumlarıyla ABD'ye çok sert tepki gösterdi. Ardından Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Michael Satterfield'a katliamı terör örgütü PKK'nın yaptığına ilişkin deliller gösterildi.

        Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Michael Satterfield bugün bakanlığımıza çağrılarak ABD açıklamasına ilişkin tepkimiz en kuvvetli şekilde dile getirilmiştir" denildi.

        Yetmedi, Savunma Bakanlığı delilleri ve şehitlerin otopsi raporlarını büyükelçisi önüne koydu.

        ABD, en sonunda Gara'daki katliamda geri adım atmak zorunda kaldı.

        Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "ABD Büyükelçisi Satterfield, Gara'da yaşanan katliamdan terör örgütü PKK'yı sorumlu tuttuklarını teyit etmiştir." denildi.

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