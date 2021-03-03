NATO ve AB'nin karşısında terör, siber saldırılar, Rusya ve Çin'in yükselişi gibi tehditler bulunduğunu vurgulayan Stoltenberg, Avrupa ile Kuzey Amerika arasındaki bağların güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

"GÜÇLÜ BİR NATO AVRUPA İÇİN DE ÖNEMLİDİR"

Stoltenberg, transatlantik bağının zayıflamasının sadece NATO'yu zayıflatmayacağını, Avrupa'yı da böleceğini belirterek, şunları dile getirdi:

"Böyle bir şey ne Avrupa için ne AB için ne de NATO için iyi olur. Ben stratejik dayanışmaya inanıyorum. Şunu da unutmamak lazım; yüzyıllar boyunca Avrupa'da çatışmalar devam etti. Bu yüzden İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yeni savaşlar olmasın diye NATO kuruldu. NATO 70 yıldan fazla zamandır barışın korunmasına yardım ediyor. NATO, Avrupa'da güvenliği sağlayarak Avrupa'nın entegrasyonunda, genişlemesinde önemli rol oynadı. Güçlü bir NATO ve güçlü bir transatlantik bağı sadece ABD için değil Avrupa için de önemlidir."