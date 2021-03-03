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    • 03.03.2021 19:17
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    'dan "stratejik özerklik" hedefleyen 'ye "stratejik dayanışma" teklifi: bile transatlantik bağ için tek başına yeter

    Genel Sekreteri , savunmasında 'ye bağımlılığını azaltıp "stratejik olarak özerk" olmak isteyen 'ne () bu hedef yerine "stratejik dayanışma" önerisinde bulundu. Stoltenberg 'nin önlenemez yükselişine karşı, "Çin yakında dünyanın en büyük ekonomisi olacak. En büyük savunma bütçesi ve lider teknolojiler söz konusu. da da tek başına bununla başa çıkamaz. Çin tek başına bile NATO'yu daha önemli kılmaya yetiyor." ifadelerini kullandı.

    AA
    NATO'dan Avrupa Birliği'ne bizi terketme teklifi

    Jens Stoltenberg, AB dönem başkanı Portekiz'in düzenlediği parlamentolar arası etkinlikte, ortak dış ilişkiler ve güvenlik politikası hakkında konuşma yaptı ve parlamenterlerin sorularını yanıtladı.

    NATO ve AB'nin karşısında terör, siber saldırılar, Rusya ve Çin'in yükselişi gibi tehditler bulunduğunu vurgulayan Stoltenberg, Avrupa ile Kuzey Amerika arasındaki bağların güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

    "GÜÇLÜ BİR NATO AVRUPA İÇİN DE ÖNEMLİDİR"

    Stoltenberg, transatlantik bağının zayıflamasının sadece NATO'yu zayıflatmayacağını, Avrupa'yı da böleceğini belirterek, şunları dile getirdi:

    "Böyle bir şey ne Avrupa için ne AB için ne de NATO için iyi olur. Ben stratejik dayanışmaya inanıyorum. Şunu da unutmamak lazım; yüzyıllar boyunca Avrupa'da çatışmalar devam etti. Bu yüzden İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yeni savaşlar olmasın diye NATO kuruldu. NATO 70 yıldan fazla zamandır barışın korunmasına yardım ediyor. NATO, Avrupa'da güvenliği sağlayarak Avrupa'nın entegrasyonunda, genişlemesinde önemli rol oynadı. Güçlü bir NATO ve güçlü bir transatlantik bağı sadece ABD için değil Avrupa için de önemlidir."

    Terörle mücadeleyi örnek gösteren Stoltenberg, böyle bir zorlukla ne Avrupa'nın ne de ABD'nin yalnız baş edebileceğini söyledi.

    Stoltenberg, Çin'in yükselişi karşısında da transatlantik bağının önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

        "Çin yakında dünyanın en büyük ekonomisi olacak. En büyük savunma bütçesi ve lider teknolojiler söz konusu. Avrupa da Amerika da tek başına bununla başa çıkamaz. Çin tek başına bile NATO'yu daha önemli kılmaya yetiyor. Çünkü küresel zorluklarla karşı karşıya gelindiğinde, güç dengesinin değişiminde ve güvenlik söz konusu olduğunda büyüklük önemlidir. Diğer tüm sınamaları da göz önünde bulundurursak yan yana durmalıyız."

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