Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 04.03.2021 13:10
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.03.2021 13:18
    ABONE OL

    Dışişleri Bakanı : Askeri müdahaleler ile rejimleri devirmeye çalıştık, işe yaramadı

    Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı , yönetiminin dış politika açılımı hakkında açıklamalarda bulundu. Blinken, "Askeri müdahaleler ile rejimleri devirmeye çalıştık, işe yaramadı" dedi. Blinken yine de askeri müdahale i açık kapı bırakmayı da ihmal etmedi. Askeri güç kullanmak zorunda kalınırsa Amerikan kanunları çerçevesinde ve Amerikan halkının rızası olursa yapacaklarını söyledi.

    ABD'den flaş darbe itirafı!

    Dışişleri Bakanı , Dışişleri Bakanlığı'nda "Amerikalılar için Dış Politika" adlı konuşmasında, dış politikadaki yanlışlara dikkat çekti. "Masraflı askeri müdahaleler ile demokrasi tesis etmeye çalışmayacağız." dedi.

    "DİPLOMASİYİ ÖNE ÇIKARACAĞIZ"
    Otoriter rejimleri güç kullanarak devirmeyeceklerini belirten Blinken, "Geçmişte bu taktikleri denedik, işe yaramadı." dedi. ve örneklerini dile getirerek, kalıcı bir barış i askeri gücün sınırlı olduğunu, diplomasiyi öne çıkaracaklarını söyledi.

    ASKERİ MÜDAHALE İÇİN AÇIK KAPI BIRAKTI
    Blinken yine de askeri müdahale için açık kapı bırakmayı da ihmal etmedi. Askeri güç kullanmak zorunda kalınırsa Amerikan kanunları çerçevesinde ve Amerikan halkının rızası olursa yapacaklarını söyledi.

    Çin ile ilişkilerinin bu yüzyılın en büyük jeopolitik imtihanı olduğunu belirten Blinken, gerektiğinde rekabet gerektiğinde işbirliği yapacaklarını söyledi.

    Blinken, ülkesinin Çin'in oluşturmaya çalıştığı dünya düzenine meydan okuyabilecek tek ülke olduğunu kaydetti.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken: Askeri müdahaleler ile rejimleri devirmeye çalıştık, işe yaramadı