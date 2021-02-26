Ermenistan silahlı kuvvetlerinin Başbakan Nikol Paşinyan'a istifa çağrısıyla ülkede sular ısınırken ordunun muhtıra vermesine en net ve kararlı tepki, Türkiye'den geldi.
Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey komutanların dün Paşinyan'ı istifaya çağıran bir bildiri yayımlaması üzerine, dikkatler Erivan'a çevrildi.
Paşinyan bunu darbe girişimi olarak nitelendirerek Genelkurmay Başkanını görevden aldığını duyurdu ve destekçilerini sokağa çağırdı.
RUSYA'DAN "İÇ İŞLERİ" AÇIKLAMASI
Ermenistan'a yakınlığıyla bilinen Rusya, "gelişmeleri endişeyle takip ettiklerini" ancak "yaşananların Ermenistan'ın iç işleri" olduğunu açıkladı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan'la görüşmesinde de gelişmeleri "Ermenistan'ın iç meseleleri" olarak değerlendirdiklerini, durumun barışçıl bir şekilde çözülmesini umduklarını aktardı.
İlerleyen saatlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Paşinyan'la telefonda görüşerek "yasalar çerçevesinde durumun çözülmesi için Ermenistan'da sükunetin ve düzenin korunmasından yana olduğunu" belirtti.
Herhangi bir kınama mesajından kaçınan Moskova, taraflara itidal çağrısında bulunmakla yetindi.
İLK NET VE KARARLI KINAMA MESAJI TÜRKİYE'DEN GELDİ
Rusya'nın açıklamasının ardından Erivan'daki gelişmelere ilk tepki, Türkiye'den geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Biz dünyanın neresinde olursa olsun darbe ya da darbe girişimlerine kesinlikle karşıyız. Dolayısıyla Ermenistan'daki bu darbe girişimini de şiddetle kınıyoruz." vurgusunu yaptı.