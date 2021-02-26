AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise "Her zaman olduğu gibi tüm darbe girişimlerine karşıyız." diyerek Türkiye'nin bölgede istikrarsızlaştırıcı olayların artmasını istemediğine, Ermenistan'daki darbe girişiminin bölgesel istikrarsızlığı kışkırtan sonuçlar doğuracağına işaret etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, duruma "Ermenistan hiçbir zaman bu kadar acınası durumda olmamıştı." diyerek tepki verdi.

AB "SÜKUNET" ÇAĞRISIYLA YETİNDİ

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada, Ermenistan'daki bütün taraflara gerginliği tırmandıracak eylemlerden kaçınma ve sükunet çağrısında bulunuldu.

Siyasi farklılıkların barışçıl ve parlamenter demokrasi ilkelerine bağlı kalarak çözülmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, ülkede demokrasinin ve anayasal düzenin korunmasının önemine işaret edildi.