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    • Dünya
    • 03.03.2021 13:29
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    • 03.03.2021 13:48
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    FETÖ'cü lobi 'de algı peşinde! sokaklarında Türkiye ve Erdoğan aleyhine çirkin ifadeler

    FETÖ elebaşı Gülen'e kucak açan ve Türkiye'nin yıllardır yaptığı tüm çağrı ve başvurulara rağmen teslim etmeyen , FETÖ lobisinin esiri olmuş durumda. ABD'nin metropolü 'un en işlek caddeleri Türkiye ve Başkan Erdoğan düşmanı FETÖ'cülerin kara propaganda alanı oldu. Reklam panolarında Başkan Erdoğan ve ülkemiz aleyhine çirkin ifadelere yer verildiği görüldü.

    New York sokaklarında skandal Erdoğan reklamları!

    15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ'cülerin sığındığı liman olan 'de, terörist organizasyon mensupları, Türkiye ve Başkan Erdoğan aleyhindeki çalışmalarını sürdürüyor.


    FETÖ'DEN KARA PROPAGANDA
    ABD'nin metropolü 'un en işlek caddelerinden birin 'de yer alan reklam panolarında Erdoğan aleyhinde ilan veren FETÖ'cüler, kara propaganda faaliyetlerini sürdürüyor.




    FETÖ'DEN TANIDIK İFTİRALAR
    Panolarda, FETÖ'den tanıdık olan karalama çalışmaları göze çarpıyor. Türkiye'de binlerce kadının ve yüzlerce bebeğin "siyasal olarak hapiste" olduğu iftirası, FETÖ'nün mağduriyet yaratma ve yandaş toplama taktiklerinden bir tanesi olarak biliniyor.

    "STOP ERDOĞAN" İLANLARI İLE KARA PROPAGANDA
    New York'ta yer alan elektronik reklam panolarına ilan veren FETÖ'nün ABD'deki platformlarından olan "Silenced Turkey" oluşumu, Türkiye ve Erdoğan düşmanlığında sınır tanımayacak reklam panolarına "Stop Erdoğan" yazılarını yazdırdı.

    Özellikle ünlü markaların yüz binlerce dolara reklam verdiği yer olarak bilinen Time Square'de ilan veren FETÖ'cü platform Türkiye ve Erdoğan aleyhinde kara propaganda faaliyetleri gerçekleştirdi.

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    Haberler Dünya FETÖ'cü lobi ABD'de algı peşinde! New York sokaklarında Türkiye ve Erdoğan aleyhine çirkin ifadeler