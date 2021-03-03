15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ'cülerin sığındığı liman olan ABD'de, terörist organizasyon mensupları, Türkiye ve Başkan Erdoğan aleyhindeki çalışmalarını sürdürüyor.





FETÖ'DEN KARA PROPAGANDA

ABD'nin metropolü New York'un en işlek caddelerinden birin Time Square'de yer alan reklam panolarında Erdoğan aleyhinde ilan veren FETÖ'cüler, kara propaganda faaliyetlerini sürdürüyor.









FETÖ'DEN TANIDIK İFTİRALAR

Panolarda, FETÖ'den tanıdık olan karalama çalışmaları göze çarpıyor. Türkiye'de binlerce kadının ve yüzlerce bebeğin "siyasal olarak hapiste" olduğu iftirası, FETÖ'nün mağduriyet yaratma ve yandaş toplama taktiklerinden bir tanesi olarak biliniyor.





"STOP ERDOĞAN" İLANLARI İLE KARA PROPAGANDA

New York'ta yer alan elektronik reklam panolarına ilan veren FETÖ'nün ABD'deki platformlarından olan "Silenced Turkey" oluşumu, Türkiye ve Erdoğan düşmanlığında sınır tanımayacak reklam panolarına "Stop Erdoğan" yazılarını yazdırdı.

Özellikle ünlü markaların yüz binlerce dolara reklam verdiği yer olarak bilinen Time Square'de ilan veren FETÖ'cü platform Türkiye ve Erdoğan aleyhinde kara propaganda faaliyetleri gerçekleştirdi.