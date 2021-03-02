Price, İdlib'deki sivillere yönelik muhtemel bir katliamı önleyen tek ülkenin Türkiye olduğunu anlatan haberlere atıf yapan AA muhabirinin, "İdlib'deki sivillerle ilgili olarak ABD ile Türkiye arasında bir iş birliği ihtimali olup olmadığı" sorusunu yanıtladı.

"TÜRKİYE İLE SURİYE'DE ORTAK ÇIKARLARIMIZ VAR"