Rockefeller, BM'den Guernica tablosunu geri alınca kriz çıktı!





2009'DA TADİLATTA ALINMIŞTI

Binanın 2009'da başlayan tadilatı sırasında duvar halısı, güvenlik için Rockefeller Vakfı'na iade edildi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in talimatıyla yenileme çalışmaları tamamlandığında Eylül 2013'te yeniden eski yerine konuldu.



Ancak girişteki tabloyu 36 yıl sonra Rockefeller'ın oğlu Nelson Rockefeller Jr. geri istedi. Bunun üzerine Guernica, asılı olduğu yerden indirildi. Bu karar ilginç bulundu. Ünlü tablo, Fransız Jacqueline de La Baume-Dürrbach tarafından dokunmuştu. Picasso'nun başyapıtlarından biri olarak kabul edilen ve birçok sanat eleştirmeni tarafından tarihteki belki de en güçlü savaş karşıtı resim olarak kabul edilen "Guernica" resmi ise Madrid'deki Museo Reina Sofia'da sergileniyor.