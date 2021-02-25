





Ermenistan'da muhalefet ise Paşinyan'ı istifaya çağırdı. O tarihten bu yana geçen 2,5 aylık süreçte Nikol Paşinyan karşıtı gösteriler de devam etti. Darbe girişimine götüren süreçte son nokta ise Paşinyan ile Sarkisyan'ın Rus yapımı İskender füzeleri üzerine karşı karşıya gelmesi oldu. Sarkisyan Karabağ'da Rus füzelerinin kullanılması gerektiğini söylerken Rus yapımı İskender füzelerinin sadece yüzde 10'unun patladığına işaret eden Paşinyan, "Sarkisyan birçok sorunun cevabını bilmeli ve cevabını bildiği sorular sormamalı.