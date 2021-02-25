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    • Dünya
    • 25.02.2021 18:32
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    • 25.02.2021 18:39
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    'da üretimi MiG-29 savaş uçakları peş peşe havalandı! 'da göstericilerin üzerinde alçak uçuş yaptı

     Genelkurmay Başkanı ve üst rütbeli komutanlar, Başbakan ’ı istifaya çağıran bir bildiri yayımladı. Paşinyan, ordunun kendisine yönelik istifa çağrısını "darbe girişimi" olarak nitelendirerek, destekçilerini sokağa çağırdı. Bu gelişmenin ardından sokaklarında toplanan Paşinyan taraftarlarının üzerinde orduya ait savaş uçakları alçak uçuş yaptı. Yerel medya, alçak uçuş yapan jetlerin üretimi MiG-29 olduğunu bildirdi.

    takvim.com.tr
    AHaber

    Azerbaycan, 28 yıldır Ermenistan işgalinde olan Dağlık Karabağ'ı Ermenistan'la girdiği savaş sonrası tekrar kazandı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 9 Kasım 2020'de savaşı kaybettiklerini duyuran anlaşmayı imzaladığını açıkladıktan sonra tepkilerin hedefi oldu. 10 Kasım'da başlayan protestolarda Ermenistan Parlamentosu eylemciler tarafından basıldı. Başbakan Paşinyan'ın konutu yağmalandı. Kol saatleri, parfümleri çalındı.




    Ermenistan'da muhalefet ise Paşinyan'ı istifaya çağırdı. O tarihten bu yana geçen 2,5 aylık süreçte Nikol Paşinyan karşıtı gösteriler de devam etti. Darbe girişimine götüren süreçte son nokta ise Paşinyan ile Sarkisyan'ın Rus yapımı İskender füzeleri üzerine karşı karşıya gelmesi oldu. Sarkisyan Karabağ'da Rus füzelerinin kullanılması gerektiğini söylerken Rus yapımı İskender füzelerinin sadece yüzde 10'unun patladığına işaret eden Paşinyan, "Sarkisyan birçok sorunun cevabını bilmeli ve cevabını bildiği sorular sormamalı.




    PAŞİNYAN: BU BİR DARBE GİRİŞİMİ
    Sarkisyan'ın 'neden İskender patlamıyor veya füzenin yüzde 10'u sadece patlıyor' sorusunu sorması lazım." ifadelerini kullandı. Rusya desteğini arkasına alan Ermenistan ordusu bu sabah Paşinyan'a istifa çağrısı yaptı. Paşinyan ise bunun bir darbe girişimi olduğunu söyledi ve destekçilerini sokağa çağırdı.



        MİG-29'LAR GÖSTERİCİLERİN TEPESİNDE UÇTU!
        Bu gelişmenin ardından Erivan sokaklarında toplanan Paşinyan taraftarlarının üzerinde orduya ait savaş uçakları alçak uçuş yaptı.



        Yerel medya, alçak uçuş yapan jetlerin Rus üretimi MiG-29 olduğunu bildirdi.

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        Haberler Dünya Ermenistan'da Rus üretimi MiG-29 savaş uçakları peş peşe havalandı! Erivan'da göstericilerin üzerinde alçak uçuş yaptı