Bilhaymer, Fransa'nın Cezayir'deki sömürge suçlarını itiraf etmesi yönünde başarı elde edilmesi için iki ülke arasındaki iletişimin devam edeceğini aktardı.

CEZAYİR'İN BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİ

Fransa'nın Afrika kıtasındaki sömürgeci tarihinin en güncel ve en kanlı örneğini teşkil eden Cezayir, 1954'te bağımsızlık mücadelesine başladı.

Cezayir, 8 yıl süren bağımsızlık mücadelesiyle bu uğurda en ağır bedel ödeyen ülkelerden biri kabul edilirken, yaşanan büyük acılar Fransa'nın Afrika'dan çekilirken bıraktığı "kara leke" olarak tarihe yazıldı.

Ülkede yıllar süren insanlık dışı savaşta yaklaşık 1,5 milyon Cezayirli hayatını kaybetti, milyonlarca insan yerinden oldu.

Paris yönetimi, yakın zamanda Fransa Cumhurbaşkanlığının girişimiyle Fransız bir tarihçinin sömürge dönemine ilişkin hazırladığı rapor üzerinden yakın tarihiyle yüzleşme çabasına girdi.

Ancak Paris'in sömürge dönemine ilişkin Cezayir'in ısrarına rağmen resmi bir şekilde özür dilemeyi ve kurbanlara tazminat ödemeyi reddetmesi Cezayir'de tüm kesimlerin tepkisiyle karşılaştı.