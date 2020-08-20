Ülkesinin, Fransız sömürgeciliğine karşı halk direnişçilerinden 24 liderin naaş kalıntılarının temmuz ayında Paris'ten alındığına işaret eden Tebbun, tüm şehitlerin naaş kalıntılarının vatanlarına getirilmesi için bu süreci sonuna kadar devam ettireceği sözünü verdi.

Fransa'nın başkenti Paris'teki İnsan Müzesi'nde, dünyanın pek çok yerinden getirildiği belirtilen 18 bin kafatası bulunuyor.