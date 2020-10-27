İSLAM ÜLKELERİ İLE KARŞILIKLI TİCARETİ 100 MİLYAR DOLAR BOYUTUNDA

Fransa, 2019'da İslam ülkelerine yaklaşık 45 milyar 800 milyon dolarlık ihracat yaparken bu ülkelerden 58 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirmiş durumda.

İslam ülkeleri, bu dönemde Fransa'dan yoğunlukla makine, gaz tribünü, havacılık ürünleri, kazan, motorlu taşıt parçaları, araba, traktör, demir ve çelik ürünleri, elektrikli ve elektronik ekipman ile ilaç satın aldı.

Fransa da İslam ülkelerinden ham petrol, doğalgaz, mineral yağlar, motorlu taşıt, otomobil parçası, uydu alıcı, elektik ısıtıcı, kablo, giyim, meyve, sebze, kuru yemiş gibi ürünleri ithal etti.

FRANSA, MÜSLÜMAN ÜLKELER ARASINDA EN FAZLA TÜRKİYE'YE İHRACAT YAPIYOR

Bu dönemde Müslüman ülkeler arasında Fransa'nın en fazla ihracat yaptığı ülke 6 milyar 660 milyon dolarla Türkiye oldu. Türkiye, Fransa'dan makine, kazan, motorlu taşıt ve parçaları, traktör, demir ve çelik, elektrikli ve elektronik ekipman, ilaç ve havacılık ürünü aldı.

Fransa, Cezayir'e 5 milyar 500 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Cezayir, buğday gibi tahıl ürünleri, gaz tribünleri, boru, filtre, çeşitli makineler, ilaç, otomobil, elektrikli ekipmanları Fransa'dan adlı.

Fas, Fransız turbo motor, gaz tribünü, pompa, makine, elektrik devreleri, buğday, arpa, taşıt, yedek parça, havacılık parçaları için 5 milyar 340 milyon dolar ödedi.

Katar'da Fransa'dan 4 milyar 300 milyon dolarlık havacılık ürünü, elektrik ve elektronik ekipman, makine, demir ve çelik ürünleri, kozmetik ve değerli taşlar ithal etti.

Tunus'a 3 milyar 740 milyon dolarlık elektik ekipman, makine, mineral yağ, plastik satan Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri'ne 3 milyar 670 milyon dolar, Suudi Arabistan'a 3 milyar 340 milyon dolar, Mısır'a 2 milyar 580 milyon dolar, Endonezya'ya 1 milyar 750 milyon dolar, Malezya'ya 1 milyar 680 milyon dolar, Senegal'e 1 milyar 200 milyon dolar, Nijerya'ya 657 milyon dolar, Lübnan'a 627 milyon dolar, Kuveyt'e 589 milyon dolar, Umman'a 474 milyon dolar, Kazakistan'a 474 milyon dolar, Bahreyn'e 471 milyon dolar, Irak'a 464 milyon dolar, Pakistan'a 443 milyon dolar, İran'a 420 milyon dolar, Mali'ye 374 milyon dolar, Bangladeş'e 295 milyon dolar, Ürdün'e 237 milyon dolar, Libya'ya 210 milyon dolar, Azerbaycan'a 160 milyon dolar, Özbekistan'a 150 milyon dolar, Türkmenistan'a 112 milyon dolar, Bosna Hersek'e 98 milyon dolar, Çad'a 97 milyon dolar, Sudan'a 86 milyon dolar, Suriye'ye 52 milyon dolar, Kırgızistan'a 32 milyon dolar, Afganistan'a da 26 milyon dolarlık ihracat yaptı.