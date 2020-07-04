Direnişçilerin kafatasları ve naaş kalıntılarının ülkeye getirilmesi nedeniyle düzenlenen karşılama töreninde konuşan Genelkurmay Başkanı Said Şengariha ise "Bu kahramanların, sömürgecilerin elinde 150 yılı aşkın süre haksız yere tutulduğunu ve ırkçılık savunucusu lobilerin şantaj ve pazarlık konusu olduklarını" ifade etti.



FRANSA'NIN ELİNDEKİ CEZAYİR ARŞİV BELGELERİ

Cumhurbaşkanı Tebbun'un, Arşiv ve Ulusal Hafızadan Sorumlu Danışmanı Abdulmecid Şeyhi de Cezayir haber ajansı APS'ye yaptığı açıklamada, ülkesinin sömürge dönemi arşivlerini geri alma konusunda taviz vermeyeceğini kaydetti.



