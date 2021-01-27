Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) "2021 Davos Gündemi" haftasında yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının dünyadaki sorunları ve eşitsizlikleri artırdığını söyledi.
"SİVİL VE DEMOKRATİK KURUMLARIN OLDUĞU ÜLKELERDE DE GERİLİMLER PATLAK VERİYOR"
Ekonomik sorunların ve eşitsizliğin büyümesinin toplumları sosyal veya ırksal açılardan böldüğüne işaret eden Putin, "Bu tür sorunları ve aşırılıkları azaltmak için tasarlanmış, görünürde sivil ve demokratik kurumlara sahip ülkelerde bile böyle gerilimler patlak veriyor. Sistemik sosyoekonomik sorunlar, özel ilgi gerektirecek kadar toplumsal hoşnutsuzluğa yol açmaktadır ve bu sorunların özünde çözülmesi gerekir." diye konuştu.
"KÜRESELLEŞME AMERİKAN VE AVRUPALI ŞİRKETLERİN KARLARINI ARTIRDI"
Küreselleşmenin, Amerikan ve Avrupalı şirketlerin karlarında önemli artışlara neden olduğunu vurgulayan Putin, "Artan gelirleri ise bilindiği gibi nüfusun ancak yüzde 1'i aldı. Diğer insanların hayatlarında ne oldu? 30 yıldır bazı gelişmiş ülkelerde vatandaşların yarısından fazlasının gelirleri durdu, artmadı ancak eğitim ve sağlık hizmetlerinin maliyeti 3 kat arttı." ifadelerini kullandı.
"GERÇEK VE SANAL EKONOMİLER ARASINDAKİ UÇURUM TEHDİT OLUŞTURUYOR"
Vladimir Putin, gerçek ve sanal ekonomiler arasında büyüyen uçuruma dikkati çekerek, "Dünyanın birçok ülkesinden ekonominin reel sektör temsilcileri bana bunu sık sık anlatıyor. Gerçek ve sanal ekonomiler arasındaki uçurum gerçek bir tehdit oluşturuyor ve bu durum çok ciddi, öngörülemeyen şoklara neden olabilir." dedi.
Küresel kalkınmadaki istikrarsızlığın ana nedeni olarak birikmiş sosyoekonomik sorunlara işaret eden Putin, bu nedenle temel sorunun "toparlanmanın uzun vadede tam olarak sürdürülebilir olmasını sağlamak için, küresel ve ulusal ekonomileri hızlı bir şekilde eski haline getirmek için nasıl bir eylem mantığının inşa edileceği" olduğunu söyledi.