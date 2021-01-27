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    • Dünya
    • 27.01.2021 16:40
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    • 27.01.2021 16:59
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    SON DAKİKA: Devlet Başkanı 'den mesajı: Devletlerle rekabet ediyorlar

    Son dakika haberi: Teknoloji şirketleri son yıllarda ülke gündemlerini ellerindeki bilgilerle manipüle edip kamuoyu yaratma anlamında etkili rol oynuyor. Kendi istediği şekilde ülke gündemlerini yönlendiren , gibi şirketlerin yanı sıra da kullanıcı bilgilerini satarak kişisel bilgilerin ihlali anlamında suç içliyor. Devlet Başkanı 'de söz konusu tehlikeye dikkat çekti ve "'deki seçim sürecinde de gördüğümüz gibi, bu şirketler artık sadece ekonomik devler değiller. Bu şirketler bazı alanlarda fiilen devletle rekabet ediyorlar." dedi.

    AA
    Putin'den teknoloji şirketleri hakkında flaş sözler

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) "2021 Davos Gündemi" haftasında yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının dünyadaki sorunları ve eşitsizlikleri artırdığını söyledi.

    "SİVİL VE DEMOKRATİK KURUMLARIN OLDUĞU ÜLKELERDE DE GERİLİMLER PATLAK VERİYOR"
    Ekonomik sorunların ve eşitsizliğin büyümesinin toplumları sosyal veya ırksal açılardan böldüğüne işaret eden Putin, "Bu tür sorunları ve aşırılıkları azaltmak için tasarlanmış, görünürde sivil ve demokratik kurumlara sahip ülkelerde bile böyle gerilimler patlak veriyor. Sistemik sosyoekonomik sorunlar, özel ilgi gerektirecek kadar toplumsal hoşnutsuzluğa yol açmaktadır ve bu sorunların özünde çözülmesi gerekir." diye konuştu.

    "KÜRESELLEŞME AMERİKAN VE AVRUPALI ŞİRKETLERİN KARLARINI ARTIRDI"
    Küreselleşmenin, Amerikan ve Avrupalı şirketlerin karlarında önemli artışlara neden olduğunu vurgulayan Putin, "Artan gelirleri ise bilindiği gibi nüfusun ancak yüzde 1'i aldı. Diğer insanların hayatlarında ne oldu? 30 yıldır bazı gelişmiş ülkelerde vatandaşların yarısından fazlasının gelirleri durdu, artmadı ancak eğitim ve sağlık hizmetlerinin maliyeti 3 kat arttı." ifadelerini kullandı.

    "GERÇEK VE SANAL EKONOMİLER ARASINDAKİ UÇURUM TEHDİT OLUŞTURUYOR"
    Vladimir Putin, gerçek ve sanal ekonomiler arasında büyüyen uçuruma dikkati çekerek, "Dünyanın birçok ülkesinden ekonominin reel sektör temsilcileri bana bunu sık sık anlatıyor. Gerçek ve sanal ekonomiler arasındaki uçurum gerçek bir tehdit oluşturuyor ve bu durum çok ciddi, öngörülemeyen şoklara neden olabilir." dedi.

    Küresel kalkınmadaki istikrarsızlığın ana nedeni olarak birikmiş sosyoekonomik sorunlara işaret eden Putin, bu nedenle temel sorunun "toparlanmanın uzun vadede tam olarak sürdürülebilir olmasını sağlamak için, küresel ve ulusal ekonomileri hızlı bir şekilde eski haline getirmek için nasıl bir eylem mantığının inşa edileceği" olduğunu söyledi.

        "MERKEZ BANKALARI KİLİT ROL OYNAYACAK"
        Küresel ekonomik toparlanma sürecinde devletin payının artacağı öngörüsünde bulunan Putin, şöyle devam etti: "Ekonominin daha da gelişmesi büyük ölçüde bütçe teşviklerine dayalı olacak ve burada devlet bütçeleri ve merkez bankaları kilit rol oynayacak. Aslında gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde bu tür eğilimleri zaten görüyoruz. Sosyoekonomik alanda devletin, daha fazla sorumluluk ve devletler arası yakın etkileşim sağlaması gerekmektedir."

        TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNİN YARATTIĞI TEHLİKE
        Konuşmasında, son dönemde küresel gündemde daha fazla tartışılan teknoloji şirketlerine dair değerlendirmelerde de bulunan Putin, "Hizmete dayalı başarılı bir şirket ile büyük verileri toplayarak toplumu kendi takdirine göre kaba bir şekilde yönetmeye çalışan, meşru demokratik kurumların yerini alan bir şirket arasındaki çizgi nerededir?" ifadesini kullandı.

        "TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ DEVLETLE REKABET EDİYORLAR"
        Söz konusu şirketlerin yaklaşımına ilişkin son örneğin ABD'de yaşandığını savunan Putin, şunları kaydetti: "Teknoloji devi, ağırlıklı olarak dijital alandaki şirketler, toplum içerisinde giderek daha önemli rol oynamaya başladı. ABD'deki seçim sürecinde de gördüğümüz gibi, bu şirketler artık sadece ekonomik devler değiller. Bu şirketler bazı alanlarda fiilen devletle rekabet ediyorlar."
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