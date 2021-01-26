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    • Dünya
    • 26.01.2021 13:29
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    • 26.01.2021 13:29
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    Bakanı 'den 'a "normalleştirme" ziyareti!

    Son dakika haberine göre Bakanı 'in ziyaretinde, tarafların iki ülke büyükelçiliklerinin en kısa süre açılması konusunda anlaşmaya vardığı bildirildi.

    AA
    İsrail istihbaratından Sudan'a normalleştirme ziyareti!
    İlişkileri normalleştirme anlaşmasına varılmasının ardından İsrail'den 'a ilk resmi ziyareti İstihbarat Bakanı gerçekleştirdi. Cohen, Başkent Hartum'da Bakanı ile bir araya geldi.

    FLAŞ KARAR
    Bakanı Eli Cohen'in Sudan ziyaretinde, tarafların iki ülke büyükelçiliklerinin en kısa süre açılması konusunda anlaşmaya vardığı bildirildi.

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    Haberler Dünya İsrail İstihbarat Bakanı Eli Cohen'den Sudan'a "normalleştirme" ziyareti!