İlişkileri normalleştirme anlaşmasına varılmasının ardından İsrail'den Sudan'a ilk resmi ziyareti İstihbarat Bakanı Eli Cohen gerçekleştirdi. Cohen, Başkent Hartum'da Sudan Savunma Bakanı Yasin İbrahim ile bir araya geldi.
FLAŞ KARAR
İsrail İstihbarat Bakanı Eli Cohen'in Sudan ziyaretinde, tarafların iki ülke büyükelçiliklerinin en kısa süre açılması konusunda anlaşmaya vardığı bildirildi.
FLAŞ KARAR
İsrail İstihbarat Bakanı Eli Cohen'in Sudan ziyaretinde, tarafların iki ülke büyükelçiliklerinin en kısa süre açılması konusunda anlaşmaya vardığı bildirildi.