Öte yandan, İsrailli gazeteci Barak Ravid'e konuşan ve adı açıklanmayan Biden'ın ekibinden bir yetkili, Kanal 12'nin haberini yalanladı. Yetkili, Biden'ın ekibinden hiç kimsenin İran ile görüşmediğini aktardı.

Tel Aviv yönetimi, Tahran ile yapılacak olası yeni nükleer anlaşmada, İran'ın balistik füze programı ve kendisine yakın gruplara verdiği desteğe sınırlandırılma getirilmesini istiyor.