İsrail'in Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, Tel Aviv ile Rabat yönetimleri, iki ülke arasında direkt uçuş anlaşması imzaladı.
Haberde, bunun Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn ile yapılan anlaşmaların ardından İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki normalleşme sürecini takiben yakın zamanda imzalanan üçüncü havacılık anlaşması olduğuna vurgu yapıldı.
FAS-İSRAİL İLİŞKİLERİNDE NORMALLEŞME
Rabat ile Tel Aviv arasındaki düşük düzeyli ilişkiler, 1993'te Filistinliler ile İsrail arasında imzalanan Oslo Anlaşması'nın ardından başlamış ancak 2. İntifada'nın başladığı 2002'de Fas, bu ilişkileri durdurmuştu.