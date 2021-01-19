ABD'li üst düzey isimler için alınan yaptırım kararına ilişkin gerekçeyi de paylaşan Hatipzade, "ABD'li söz konusu isimler General Kasım Süleymani suikastını gerçekleştirmek ve azmettirmek. İran'a yönelik terör faaliyetleri gerçekleştirmek ve terör örgütlerine destek vermek. Siyonist İsrail rejiminin Filistin halkına yönelik cinayet ve katliamları ile nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade Mahabadi suikastına destek vermek. İran halkının gıda ve ilaç gibi tıbbi ihtiyaçlarını dahi karşılamasına izin vermeyen tek taraflı acımasız yaptırımlar uygulamaları nedenleriyle yaptırım listesine alındı" ifadelerini kullandı.

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