Dünyada koronavirüse karşı aşılama başlamışken Avrupa Birliği'nden AstraZeneca firmasına aşı tedarikinde yaşanan gecikmeden dolayı tepki geldi.
AB Komisyonunun Sağlıktan Sorumlu Üyesi Stella Kyriakides, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, Oxford-AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısının teslimatındaki gecikmeler hakkında konuştu.
AstraZeneca aşısının Avrupa İlaç Ajansı (EMA) nezdinde son onay aşamalarında olduğunu anımsatan Kyriakides, "Eğer gerekli koşullar sağlanırsa EMA bu hafta bitimine kadar AstraZeneca aşısına koşullu pazarlama izni verilmesi tavsiyesinde bulunabilir." dedi.