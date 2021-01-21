Pazar yerini hedef alan intihar saldırısının arkasında terör örgütü DEAŞ'ın olduğunu ifade eden Mihanna, "Patlamanın arkasında bunu üstlenmese de DEAŞ bulunuyor. Bu patlamayla DEAŞ hala var olduğu mesajını vermek istedi." dedi.

32 ÖLÜ, 10 YARALI

Irak'ın başkenti Bağdat'ın merkezi Tayaran Meydanı'nda ikinci el eşya ve kıyafetlerin satıldığı pazar yerinde bugün peş peşe iki intihar saldırısı düzenlenmişti.