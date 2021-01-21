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    • 21.01.2021 21:49
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    İçişleri Bağı'ndan flaş açıklama: patlamasının arkasında var

    İçişleri Bağı Sözcüsü a, başkent i patlamanın arkasında örgütü ’ın olduğunu açıkladı. Milli Savunma Bakanı , 3 gün önce Irak'ta Başbakan ile güvenlik, bölgesel savunma ve iş birliği konulu görüşmelerde bulunmuştu.

    takvim.com.tr
    AA
    Irak kanlı saldırının faillerini açıkladı

    Mihanna, Bağdat'ta yerel bir televizyon kanalına, başkentte 32 kişinin hayatına mal olan saldırının sorumlularına dair açıklamalarda bulundu.

    Pazar yerini hedef alan intihar saldırısının arkasında terör örgütü DEAŞ'ın olduğunu ifade eden Mihanna, "Patlamanın arkasında bunu üstlenmese de DEAŞ bulunuyor. Bu patlamayla DEAŞ hala var olduğu mesajını vermek istedi." dedi.

    32 ÖLÜ, 10 YARALI

    Irak'ın başkenti Bağdat'ın merkezi Tayaran Meydanı'nda ikinci el eşya ve kıyafetlerin satıldığı pazar yerinde bugün peş peşe iki intihar saldırısı düzenlenmişti.

    Irak güvenlik makamları, saldırıda 32 kişinin hayatını kaybettiğini, 110 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

    3 GÜN ÖNCE TÜRKİYE'DEN ÜST DÜZEY ZİYARET GERÇEKLEŞMİŞTİ

        3 gün önce Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Irak'ın başkenti Bağdat'taki temaslarda bulunmuştu.

        Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ve Başbakan Mustafa Kazımi de bu görüşmeler sonrasında "Irak'ın kimseye saldırı yeri olmaması" vurgulanmış, Türkiye ile terörle mücadele konusunda bölgesel iş birliğine işaret etmişti.

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        Haberler Dünya Irak İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama: Bağdat patlamasının arkasında DEAŞ var