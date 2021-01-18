



KAZIMİ İLE DE GÖRÜŞTÜ

Irak ziyareti kapsamında çeşitli temaslarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile görüştü.

Irak Başbakanlık basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede iki ülke arasındaki ortak konular ve askeri dayanışmanın güçlendirilmesi ele alındı.