Irak'ta terör örgütü DEAŞ'a karşı önemli başarıların elde edildiğini aktaran Akar, "Diğer terör örgütleriyle de mücadele ederek, onları da etkisiz hale getirerek, çok önemli başarı elde edeceğimizi düşünüyorum." dedi.

"TERÖR ÖRGÜTÜNÜN GERÇEK YÜZÜ GÖRÜLDÜ"

PKK'nın uyuşturucu, silah ve insan kaçakçılığı yapan eli kanlı uluslararası bir terör örgütü olduğunu vurgulayan Akar, "PKK'nın gerçek yüzünü Irak'ta birçok kesim daha net bir şekilde görmektedir. PKK, bölge halkının da düşmanıdır. Bu terör örgütünün bölge halkını, Kürt kardeşlerimizi temsil etmediğini, aksine onları mağdur ettiğini yıllardır vurguluyoruz." diye konuştu.

"PKK'nın, eşittir YPG" olduğunu hatırlatan, Türkiye'nin bütün mücadelesinin terör ve teröristle olduğuna dikkati çeken Akar, şunları kaydetti: