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    • 20.01.2021 09:08
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    'ın Hazine Bakanı adayı faiz oranlarının düşük düzeylerde kalacağı sinyalini verdi

    Son dakika haberi... 'den ekonomi piyasalarını yakından ilgilendiren bir haber geldi. ABD'nin seçilmiş Başkanı 'ın Hazine Bakanı adayı , faiz oranlarının önümüzdeki dönemde uzun bir süre daha düşük düzeylerde kalacağını söyledi.

    ABD'nin flaş faiz sinyali! Uzun bir süre daha...

    Senato'su Finans Komitesi'nde, Hazine Bakanlığı adaylık duruşmasında konuşan Yellen, bununla birlikte faizlerin yükselme riski de bulunduğuna dikkat çekerek, bu nedenle "sürdürülebilir ve sorumlu bir politika" oluşturmak gerektiğinin altını çizdi.



    Yellen, coronavirus salgınının etkisini hafifletmeyi amaçlayan ekonomik canlandırma önlemlerinin sonuçlarından söz ederken, "Diğer ülkelerden yapılan araştırmalar, genellikle, zayıf ekonomiyi canlandırmak için piyasaya para sürmenin uzun vadede daha düşük bir borç yükü oluşturduğunu gösteriyor" diye ekledi.

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    Haberler Dünya Joe Biden'ın Hazine Bakanı adayı Janet Yellen faiz oranlarının düşük düzeylerde kalacağı sinyalini verdi