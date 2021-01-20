ABD Senato'su Finans Komitesi'nde, Hazine Bakanlığı adaylık duruşmasında konuşan Yellen, bununla birlikte faizlerin yükselme riski de bulunduğuna dikkat çekerek, bu nedenle "sürdürülebilir ve sorumlu bir politika" oluşturmak gerektiğinin altını çizdi.







Yellen, coronavirus salgınının etkisini hafifletmeyi amaçlayan ekonomik canlandırma önlemlerinin sonuçlarından söz ederken, "Diğer ülkelerden yapılan araştırmalar, genellikle, zayıf ekonomiyi canlandırmak için piyasaya para sürmenin uzun vadede daha düşük bir borç yükü oluşturduğunu gösteriyor" diye ekledi.