19 Ocak Salı Borsa güne nasıl başladı? Borsa yükseldi mi, düştü mü?

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Salı gününe, yüzde 0.82 artışla 1,569.56 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.01, BIST Mali Endeks yüzde 0.82, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.64 artıdaydı.
Piyasaların Merkez Bankası'nın Perşembe günü açıklayacağı faiz kararına odaklandığı haftaya, geçen haftanın son işlem gününde yükseldikleri düzeylerde başlayan dövizler, yeni günün ilk saatlerinde de bu düzeylerde işlem görüyor.
Farklı kuruluşların yaptıkları anketlere göre, TCMB'nin Kasım ve Aralık aylarında yaptığı toplam 675 baz puanlık faiz artışının ardından, politika faizini ulaştığı yüzde 17 düzeyinde sabit tutması bekleniyor.
İç piyasada bugün ayrıca Hazine'nin Ocak ayı borçlanma programını tamamlayacağı iki ihale izlenecek. Hazine bugün 15 ay vadeli kuponsuz tahvil ve 5 yıl vadeli TLREF endeksi 3 ayda bir kupon ödemeli tahvillerin ilk ihraçlarını gerçekleştirecek.
Döviz piyasalarındaki işlemlerde;
- dolar en düşük 7.4589 lira ve en yüksek 7.4886 lirayı gördükten sonra, 7.47 – 7.48 lira aralığında,
- euro en düşük 9.0238 lira ve en yüksek 9.0558 lirayı gördükten sonra, 9.05 – 9.06 lira aralığında,
- sterlin en düşük 10.1530 lira ve en yüksek 10.1881 lirayı gördükten sonra 10.17 – 10.18 lira aralığında hareket ediyor.
Küresel piyasalarda 1.20740 - 1.20991 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.20721 düzeyindeydi.
TSKB'nin günlük bülteninde, "Küresel piyasalarda risk iştahında kademeli bir toparlanma gözleniyor" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:
"ABD piyasaları tatil nedeniyle kapalıyken, sakin makroekonomik gündem içerisinde riskli varlıklar ABD'deki 1.9 trilyon dolar tutarındaki mali paket iyimserliğinden destek aldı.
"Bugün ABD Senatosu'nda yeni Hazine Bakanı olarak Janet Yellen'ın oylaması yapılacakken, Yellen 1.9 trilyon dolar büyüklüğündeki mali paketi sunacak.
"Basına yansıyan konuşma metnine göre Yellen, düşük faiz ortamının böyle büyük bir paketi çıkarmak için uygun koşul sağladığını söyleyecekken, söz konusu desteğin faydalarının maliyetlerinden çok daha ağır basacağını vurgulayacak.
"Sınırlı haber akışı altında gelişmiş Avrupa ve gelişmekte olan ekonomilerin hisse senetlerinde yükseliş yaşanırken, dolar dünya genelinde hafif geriledi. Ham petrol fiyatlarında düşüş sürerken, altın fiyatları toparlandı.
"Bu ortamda Türk finansal varlıklarda karışık bir seyir ortaya çıktı. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan salgınla mücadelenin ihtiyaç göstereceği alan dışında, mali disiplinden asla taviz verilmeyeceğini söylerken, 2021 yılı bütçesini iyileştirecek kalıcı tedbirler alınacağını ifade etti.
"2021 yılı bütçe açığının gayri safi yurtiçi hasılaya (GSYH) oranını yüzde 3.5 olarak hedeflendiğini söyledi. TCMB'nin net uluslararası yatırım pozisyonu (UYP) verileri Kasım'da hızlı azalışa işaret etti.
"Cuma günkü satışların ardından dün Borsa İstanbul'da hisse senetleri yükselirken, TL, dolar ve euro eşit ağırlıklı sepet karşısında yüzde 0.1 değer kaybetti. Ülke risk primi ve tahvil faizlerinde yükseliş devam etti.
"Yeni güne küresel piyasalar dünden kalan eğilimle toparlanarak başladı. Makroekonomik veri gündemi sakinken gün içinde salgınla ilgili gelişmelerin yanında Janet Yellen'ın konuşması ve Almanya yatırımcı güven endeksi (Zew) Ocak verileri takip edilecek.
"Yurtiçinde TÜİK Kasım ayı konut fiyat endeksini açıklayacakken, Hazine 15 ay vadeli iskontolu ve 5 yıl vadeli TLREF'e endeksli tahvil ihracı yapacak. Türk finansal varlıkların seyri açısından ise küresel risk iştahının belirleyici olması bekleniyor.
"Kasım'da Türkiye'nin net yabancı yatırım pozisyonu hızlı azaldı. Kasım'da Türkiye'nin yurtdışı varlıkları bir önceki aya göre 1.5 milyar dolar artarak 228.6 milyar dolar olurken, yükümlülükleri 35.2 milyar dolar artarak 614.5 milyar dolara çıktı. Böylece ülkenin net uluslararası yatırım pozisyonu 33.7 milyar dolar azalarak -385.9 milyar dolara geriledi."