19 Ocak Salı Borsa güne nasıl başladı? Borsa yükseldi mi, düştü mü?



- dolar en düşük 7.4589 lira ve en yüksek 7.4886 lirayı gördükten sonra, 7.47 – 7.48 lira aralığında,

- euro en düşük 9.0238 lira ve en yüksek 9.0558 lirayı gördükten sonra, 9.05 – 9.06 lira aralığında,

- sterlin en düşük 10.1530 lira ve en yüksek 10.1881 lirayı gördükten sonra 10.17 – 10.18 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.20740 - 1.20991 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.20721 düzeyindeydi.

TSKB'nin günlük bülteninde, "Küresel piyasalarda risk iştahında kademeli bir toparlanma gözleniyor" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:

"ABD piyasaları tatil nedeniyle kapalıyken, sakin makroekonomik gündem içerisinde riskli varlıklar ABD'deki 1.9 trilyon dolar tutarındaki mali paket iyimserliğinden destek aldı.