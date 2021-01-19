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    • Ekonomi
    • 19.01.2021 09:32
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    • 19.01.2021 09:32
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    bugün ne kadar oldu? 19 Ocak CANLI döviz kurları!

    Haftanın ikinci işlem gününde döviz kurları hakkında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Piyalar, tarafından perşembe günü açıklanacak faiz kararına odaklandı. Öte yandan , dolarının hakimiyetini azaltma ve AB'yi finansal risklerden korumak için nun uluslararası rolünün güçlendirilmesini hedefleyen planını bugün açıklayacak. Peki, 19 Ocak Euro bugün ne kadar oldu? İşte döviz kurunda son durum...

    Dolar kaç TL? Euro bugün ne kadar oldu? 19 Ocak CANLI döviz kurları!

    Merkez Bankası tarafından açıklanacak olan faiz kararı öncesinde döviz kurlarında son durumlar netleşmeye başladı. Karara kısa bir süre kala 7,50 lira seviyelerine yakın bir konumda bulunan dolar kuru bugün 7,47 liradan işleme alınıyor.

    Dolar kurunun 7,47 TL olduğu aynı dakikalarda euro kuru ise 9,05 lira seviyelerinde konumlanmış durumda.

    Döviz kurları verilerine göre İngiliz Sterlini ise bugün 10,18 liradan işlem görüyor.

    GÜNCEL DÖVİZ KURLARI 19 OCAK 2021

    Bugün piyasalarda işlem gören bazı döviz kurlarındaki son veriler şöyle:

    İngiliz Sterlini 10,18 TL

    Amerikan Doları 7,47 TL

    Euro 9,05 TL

    İsviçre Frangı 8,38 TL

    Japon Yeni 0,07 TL

    Suudi Arabistan Riyali 1,98 TL

    Norveç Kronu 0,87 TL

    Danimarka Kronu 1,21 TL

    Avustralya Doları 5,73 TL

    Kanada Doları 5,84 TL

    İsveç Kronu 0,88 TL

    AB'NİN EURO PLANI BUGÜN AÇIKLANACAK!

    Avrupa Birliği, ABD dolarının hakimiyetini azaltma ve AB'yi finansal risklerden korumak için euronun uluslararası rolünün güçlendirilmesini hedefleyen planını bugün açıklayacak.

    DOLARIN TAHTI SALLANACAK
    Bloomberg News'un elde ettiği taslağa göre AB Komisyonu tarafından açıklanacak plan, AB'nin ekonomik ve finansal esnekliğinin euronun mimarisinin desteklenmesi ve yeşil finansman gibi büyüyen piyasalar yoluyla nasıl güçlendirebileceğine ortaya koyuyor.

    AB Komisyonu tarafından hazırlanan plan İran, dijital sektör vergileri, Kuzey Akım 2 gibi konularda ABD ile karşı karşıya gelinmesinin ardından dolara olan bağımlılığın azaltılmasının gündeme gelmesine bağlı olarak ortaya çıktı.
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    Haberler Ekonomi Dolar kaç TL? Euro bugün ne kadar oldu? 19 Ocak CANLI döviz kurları!