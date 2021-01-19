Taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranlarındaki güncel durum ve faizlerin düşüp düşmeyeceği gündemde yer ediniyor. Yeni yılın ilk günlerinden itibaren kredi faiz oranlarında çeşitli değişimler yaşanmaya devam ediyor. Ev, araba alacaklar ya da nakit ihtiyacı dolayısıyla kredi çekecekler kamu ve özel bankaların yenilediği faiz oranlarını incelemek istiyor. 2021 yılı itibariyle bankaların taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faizindeki yeni oranları netlik kazandı. Kredi faizinde en cazip avantajlar değişti. 19 Ocak Ziraat, Finansbank, Yapı Kredi, Garanti taşıt, konut faiz oranları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte banka banka son durum

KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?

İşte 19 Ocak tarihli güncel kredi faiz oranları: