Taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranlarındaki güncel durum ve faizlerin düşüp düşmeyeceği gündemde yer ediniyor. Yeni yılın ilk günlerinden itibaren kredi faiz oranlarında çeşitli değişimler yaşanmaya devam ediyor. Ev, araba alacaklar ya da nakit ihtiyacı dolayısıyla kredi çekecekler kamu ve özel bankaların yenilediği faiz oranlarını incelemek istiyor. 2021 yılı itibariyle bankaların taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faizindeki yeni oranları netlik kazandı. Kredi faizinde en cazip avantajlar değişti. 19 Ocak Ziraat, Finansbank, Yapı Kredi, Garanti taşıt, konut faiz oranları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte banka banka son durum
KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?
İşte 19 Ocak tarihli güncel kredi faiz oranları:
ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI
Konut kredisi: 1.47
Tüketici kredisi: 1.64
Taşıt kredisi: 1.64
HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.75
Taşıt kredisi: 1.75
Konut kredisi: 1.50
VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI
Taşıt kredisi: 1.52
İhtiyaç kredisi: 1.59
SarıPanjur Konut Kredisi: 1.40
TEB KREDİ FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.45
Taşıt kredisi: 1.49
Konut kredisi: 1.40
QNB FİNANSBANK KREDİ FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.33
Konut kredisi: 1.68
Taşıt kredisi: 1.61
YAPI KREDİ FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.79
Konut kredisi: 1.45
Taşıt kredisi: 1.56
GARANTİ BBVA KREDİ FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.49
Konut kredisi: 1.42
Taşıt kredisi: 1.64
İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.50
Taşıt kredisi: 1.55
Ev kredisi: 1.40
AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI
Direkt kredi: 2.03
İhtiyaç kredisi: 1.96
Taşıt kredisi: 1.51 (0 KM araç) - 1.53 (2. el araç)
Konut kredisi: 1.39
Çağrı Merkezi İhtiyaç Kredisi: 2.03
DENİZBANK KREDİ FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 2.17
Tüketici kredisi: 2.17
Mortgage kredisi: 1.58
Taşıt kredisi: 1.74