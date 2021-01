GOOGLE ANA KİMLİK OLDU

BU firmalardan en güçlüsü Google ya da çatı şirketi Alphabet. Hayatımızın her yerinde var. (TC Kimlik numarasından çok Google kimliğini kullanıyoruz) Android telefonların tamamının altyapısı Google'ın elinde. En çok kullandığımız Chrome'da yaptığımız her adım izleniyor. YouTube da Google'ın elinde. Google 2 milyar kişiyi elinde tutuyor. You- Tube'un kullanıcı sayısı da 2 milyar… Facebook'un 2.6 milyar aktif kullanıcısı var.

TWITTER 5 MİLYAR DOLAR KAYBETTİ

Trump'ın hesabını kapatmak Twitter'a 5 milyar dolara mal oldu. Şirketin hisseleri bu kararın ardından yüzde 12 düştü