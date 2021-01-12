Geçen hafta, mesajlaşma hizmeti WhatsApp, birçok kullanıcıyı kişisel verileri Facebook şirketleriyle paylaşmak için yeni gizlilik kurallarını kabul etmeye zorladı. Kullanıcılar, şartları kabul etmedikçe uygulama hizmetini kullanamayacak.
YENİ HAMLE
Fransa'dan sosyal medya devlerinin yeni uygulamalarına karşı yeni bir hamle geldi.
VERİLERE DEVLETE GİDECEK
İddialara göre Twitter, WhatsApp gibi şirketler, kullanıcı sözleşmelerini Fransız yasalarına uygun hale getirecek ve kullanıcı bilgilerini istenildiği zaman devlete verecek. Aksi durumda ise bu şirketlere yıllık cirosunun %6'sı kadar para cezası verilecek.
BİLGİLERİ PAYLAŞACAK
4 Ocak 2021 tarihi itibariyle Gizlilik İlkesi ve Hizmet Koşulları'nda güncellemeye giden WhatsApp, artık kullanıcılarının bilgilerini çatısı altında faaliyet gösterdiği Facebook Grubu'nun diğer şirketleriyle paylaşacak. WhatsApp'ın yeni Gizlilik İlkesi'nin "Diğer Facebook Şirketleriyle Nasıl Çalışırız?" başlığıyla duyurulan bölümünde, "Facebook Şirketlerinin bir parçası olan WhatsApp, diğer Facebook Şirketlerinden bilgi alır ve bu şirketlerle bilgi paylaşımında bulunur" ifadesine açık açık yer verildi.
2 milyar kullanıcısı bulunan, Amerika merkezli WhatsApp, Gizlilik İlkeleri'nde skandal değişikliğe gitti. Değişiklik ile 2 milyarı aşkın WhatsApp kullanıcısının bilgisi, Facebook'un diğer şirketlerinin reklam ve pazarlama malı olacak. Eğer kullanıcılar özel verilerinin paylaşılmasını kabul etmezse artık WhatsApp kullanamayacak.
ŞİRKETLERE PAZARLAYACAK
WhatsApp, güncellenen ilkelerinde "Hizmetlerimizin ve Facebook Şirketi Ürünleri dahil bu şirketlerin sunduğu olanakların yürütülmesi, sunulması, iyileştirilmesi, anlaşılması, özelleştirilmesi, desteklenmesi ve pazarlanması amacıyla bu şirketlerden aldığımız bilgileri kullanabiliriz ve bu şirketler de bizim onlarla paylaştığımız bilgileri kullanabilirler" ifadelerini kullandı.