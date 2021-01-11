Trump tavır! Sosyal medya platformlarına savaş açacak

ABD'de şimdi de sosyal medya savaşı tartışması gündeme geldi. Adının açıklanmasını istemeyen bir Danışman, Başkan Donald Trump'ın, sosyal medya platformlarına karşı ciddi adımlar atacağını söyledi.
Medya devleriyle mücadeleye girişeceğini kaydetti. Danışman, Trump ve Cumhuriyetçiler'in sosyal medya şirketlerinin muhafazakarlara yönelik ön yargılarından yakındığını belirtti.
BOYKOT ÇAĞRISI
Trump'ın sosyal medya platformundan çıkarılmasına tepki gösteren Cumhuriyetçiler "Güle Güle Twitter" etiketiyle boykot çağrısı yaptı. Yüz binlerce kişinin uyduğu anlaşıldı.
Hesabı kalıcı olarak kapatılan Trump'ın taraftarlarının, Twitter'ı terk etmeye başladığı belirtildi.