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    Trump tavır! Sosyal medya platformlarına savaş açacak

    Başkanı , hesabının askıya alınması üzerine küplere bindi. Sosyal medya platformlarına savaş açacağını bildirdi. Hesabı kalıcı olarak kapatılan Trump'ın taraftarlarının, Twitter'ı terk etmeye başladığı belirtildi.

    ABD'de şimdi de sosyal medya savaşı tartışması gündeme geldi. Adının açıklanmasını istemeyen bir Danışman, Başkan Donald Trump'ın, sosyal medya platformlarına karşı ciddi adımlar atacağını söyledi.




    Medya devleriyle mücadeleye girişeceğini kaydetti. Danışman, Trump ve Cumhuriyetçiler'in sosyal medya şirketlerinin muhafazakarlara yönelik ön yargılarından yakındığını belirtti.



    BOYKOT ÇAĞRISI
    Trump'ın sosyal medya platformundan çıkarılmasına tepki gösteren Cumhuriyetçiler "Güle Güle Twitter" etiketiyle boykot çağrısı yaptı. Yüz binlerce kişinin uyduğu anlaşıldı.



    Hesabı kalıcı olarak kapatılan Trump'ın taraftarlarının, Twitter'ı terk etmeye başladığı belirtildi.

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