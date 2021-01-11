ABD'de seçimlerin hileli olduğunu iddia eden Donald Trump'a dijital platformlarda uygulanan ambargonun ardından yeni bir gelişme yaşandı.
GÖREVDEN Mİ ALINDI?
ABD Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde 20 Ocak'ta görevi devredecek olan Trump ve Yardımcısı Mike Pence'in görev sürelerinin 11.01.201 itibarıyla sona erdiği bilgisi eklendiği görüldü.
Azil tartışmaları sürerken Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde "Donald J. Trump'ın görev süresi 2021-01-11 19:39:11 tarihinde sona erdi" notu yer aldı.
GÖREV SÜRESİ 20 OCAK'TA DOLACAK
Geçtiğimiz günlerde Trump, Biden'ın yemin ederek göreve başlayacağı törene katılıp katılmayacağına ilişkin sorulara açıklık getirmişti.
Trump, paylaşımında, "Merak edenler için, 20 Ocak'taki göreve başlama törenine katılmayacağım." ifadesini kullandı.
Ülkedeki yasalar gereği Biden, 20 Ocak'ta başkent Washington'da düzenlenecek törenle görevine başlayacak.
TRUMP'A 'SOSYAL' AMBARGO
Twiter, Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya aldı. 2.4 milyon kişinin takip ettiği taraftarlarına ait TeamTrump adlı hesabı da kapattı. Ancak Trump'a sosyal medya şoku bununla da kalmadı. Google'dan Apple'a kadar birçok internet devi kendisine kapıları kapattı. ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'ın kişisel hesabını askıya almasının ardından kendi sosyal medya hesabını kuracağını açıkladı.
TRUMP YANLILARI KONGREYİ BASMIŞTI
ABD Kongresi, 6 Ocak'ta Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylamasını onaylamak üzere ortak oturumla toplanırken, ABD Başkanı Donald Trump taraftarları Beyaz Saray önünde miting düzenlemişti.
Mitinge katılan on binlerce gösterici daha sonra Kongreye yürümüş, polisle göstericiler arasında arbede yaşanırken yüzlerce gösterici barikatları aşıp Kongre binasına girmişti.
Olaylara müdahale etmek üzere Kongreye Ulusal Muhafızlar sevk edilmiş, yaklaşık 4 saat süren baskının ardından güvenlik güçleri asayişi sağlamıştı. Olaylarda biri polis 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı. Bunun üzerine Trump'ın görevden alınması ya da azledilmesi tartışmaları alevlenmişti.
"KIZGIN BİR BAKANLIK ÇALIŞANININ" YAPTIĞI AÇIKLANDI
ABD Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde, Başkan Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'in görev süresinin yerel saatle akşam dolacağına dair paylaşımı Bakanlık çalışanının yaptığı belirtildi.
Bakanlığın sitesinde Donald Trump'a ait kısımda "Donald Trump'ın görev süresi 11 Ocak 2021 19.44'te dolacaktır", Pence'in biyografi kısmında ise "Pence'in görev süresi 11 Ocak 2021 19.49'da dolacaktır." ifadelerinin olması ülke gündemine oturdu.
Ancak Buzzfeed'e konuşan bazı yetkililer, söz konusu paylaşımı "kızgın bir Bakanlık çalışanının" yaptığını açıkladı.
Söz konusu sayfaların sosyal medyada paylaşılmasının ardından sayfaya erişilemediği görüldü.