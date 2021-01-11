Trump, paylaşımında, "Merak edenler için, 20 Ocak'taki göreve başlama törenine katılmayacağım." ifadesini kullandı.

Ülkedeki yasalar gereği Biden, 20 Ocak'ta başkent Washington'da düzenlenecek törenle görevine başlayacak.

TRUMP'A 'SOSYAL' AMBARGO

Twiter, Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya aldı. 2.4 milyon kişinin takip ettiği taraftarlarına ait TeamTrump adlı hesabı da kapattı. Ancak Trump'a sosyal medya şoku bununla da kalmadı. Google'dan Apple'a kadar birçok internet devi kendisine kapıları kapattı. ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'ın kişisel hesabını askıya almasının ardından kendi sosyal medya hesabını kuracağını açıkladı.