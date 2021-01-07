ABD Kongresi'ne kanlı baskın! 1814'ten bu yana ilk kez gerçekleşti! İşte tarihi kareler...
Seçimlerde hile yapıldığını iddia eden ABD Başkanı Donald Trump, "Amerika'yı Kurtar" adlı mitingine başkent Washington DC'de başladı. Trump, seçimlerde hile yapıldığına dair iddialarını yineleyerek, "Asla pes etmeyeceğiz, asla kabul etmeyeceğiz, işin içinde bir hırsızlık olduğunda kabul etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.Trump destekçilerinden bazıları polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi. Silahların çekildiği olaylarda ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. ABD Kongresi, İngilizlerin 1814'teki işgalinden bu yana ilk kez böyle bir zor kullanmaya tanık oldu. İşte ABD'den tarihi kareler...
1814'TEN SONRA İLK KEZ YAŞANDI
ABD Kongresinde Seçiciler Kurulu oylarının sayıldığı ve 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerinin sonuçlarının resmileştiği Kongre oturumu sonrasında Başkan Donald Trump taraftarları, polis barikatını aşıp Kongre binasına girerken; ABD Kongresi, İngilizlerin 1814'teki işgalinden bu yana ilk kez böyle bir zor kullanmaya tanık oldu.
Kongredeki beklenmedik olaylar nedeniyle Seçiciler Kurulu Oylaması'nın onay oturumuna ara verilirken, oturuma başkanlık eden Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Kongre üyeleri binadan çıkarıldı.
Senato ve Temsilciler Meclisi salonlarına giren göstericiler arasında, silahlı bir kişinin olduğu ve içeri girmeye çalıştığına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.