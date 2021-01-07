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ABD Kongresi'ne kanlı baskın! 1814'ten bu yana ilk kez gerçekleşti! İşte tarihi kareler...

Seçimlerde hile yapıldığını iddia eden ABD Başkanı Donald Trump, "Amerika'yı Kurtar" adlı mitingine başkent Washington DC'de başladı. Trump, seçimlerde hile yapıldığına dair iddialarını yineleyerek, "Asla pes etmeyeceğiz, asla kabul etmeyeceğiz, işin içinde bir hırsızlık olduğunda kabul etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.Trump destekçilerinden bazıları polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi. Silahların çekildiği olaylarda ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. ABD Kongresi, İngilizlerin 1814'teki işgalinden bu yana ilk kez böyle bir zor kullanmaya tanık oldu. İşte ABD'den tarihi kareler...

07.01.2021 01:12 - Son Güncelleme: 07.01.2021 01:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





