Hilal Kaplan'ın "Siz darbe görmemişsiniz ama olsun" adlı köşe yazısı şöyle:



Amerikan Kongre binası, tarihinde ilk defa kendi vatandaşları tarafından basıldı. Kimyasal gaz maskeleri takılan Kongre üyeleri tünellerden kaçırılırken, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin odası da işgal edildi. Amerikan İç Savaşı'nda kaybeden Güney'in Konfederasyon Bayrağı'nın da göstericilerin simgeleri arasında olması, bazı savaşların hiç bitmediğini anımsattı. Dört kişi hayatını kaybetti, ağır yaralıların olduğu da söyleniyor. Amerika'nın ise dünyanın geri kalanına "hukuk ve düzen" nutku çekme hakkını uzunca bir süre kaybettiği kesin.