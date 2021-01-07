QAnon grubu kim? QAnon grubu kimlerden oluşuyor? QAnon grubu ne istiyor?

Grup aynı zamanda bir gün Hillary Clinton dahil tüm eski önemli figürlerin hapse atılacağına ve Amerikan halkının bu şekilde çürümüş kişilerden kurtulacağına inanıyor.

Bu inançlar elbette işin seçimler ve siyaset ile ilgili kısmı. QAnon grubunun çok daha geniş bir alana yayılan büyük komplo teorileri bulunuyor. Tüm inançların ve iddiaların listesi hem çok uzun hem de çoğunlukla kendi içinde çelişkili.