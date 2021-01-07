QAnon grubu kim? QAnon grubu kimlerden oluşuyor? QAnon grubu ne istiyor?

Amerika Birleşik Devletleri dün kelimenin tam anlamıyla darbeyi yaşadı. Washington'da, Seçiciler Kurulu oylarının sayıldığı ve 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerinin sonuçlarının resmileştiği Kongre oturumunda Trump destekçileri Kongre binasının dışında protesto düzenledi. ABD'nin başkenti Washington'da Donald Trump'a destek gösterisi düzenleyen bir grup protestocu, polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi. 4 saat sonra polis tarafından binanın güvenliği sağlandı.
Gösterilerde çekilen video ve fotoğraflarda bir kişi tüm dikkatleri üzerine çekti. Yarı çıplak, üzeri dövmeli, kafasında tüylü ve boynuzlu miğferi olan eylemcinin isminin Jake Angeli olduğu ve Donald Trump destekçisi olduğu ortaya çıktı. Angeli ile ilgili dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise Trump'ın avukatı Rudy Giuliani ile el sıkışırken çekilmiş bir fotoğrafının bulunması.
TRUMP'IN KÖTÜLERE KARŞI GİZLİ BİR SAVAŞ YÜRÜTTÜĞÜNÜ DÜŞÜNÜYORLAR
QAnon, ABD'de aşırı sağcı komplo teorileri hareketi olarak biliniyor. Bu grubun üyeleri, iddiaya göre, Başkan Trump'ın kötülere karşı gizli bir savaş yürüttüğünü düşünüyor. Grubun adı ilk olarak 2017 yılında duyulmuştu.
Kongreyi basan Jake Angeli'nin üyesi olduğu QAnon grubu, ABD'de son yıllarda aşırı sağcı Proud Boys'la (Gururlu Çocuklar) birlikte en çok tartışılan oluşum. Başkan Trump, geçtiğimiz Ekim ayında QAnon isimli komplo teorisini onaylamadığını söylemekten kaçınmıştı.
Trump yanlısı Angeli, vikinglerinkine benzer giyinişiyle Kongre baskınının öne çıkan ismiydi. Sosyal medyada bazı aşırı sağcılar, sosyal medyada Angeli'yi dünkü olayların lideri olarak lanse etmişti.
QAnon ile ilgili iddialar internet ortamında en çok konuşulan komplo teorilerinden olmayı sürdürüyor. BBC'nin yaptığı bir araştırma, 2020 içerisinde QAnon'un komplo teorilerinin sosyal medyada 100 milyondan fazla yorum, paylaşım ve beğeni topladığını ortaya koydu.
TRUMP "ÜLKELERİNİ SEVEN İNSANLAR" DEDİ
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, seçim kampanyası sırasında çıktığı bir kanalda 'QAnon' isimli kendisini destekleyen bir komplo teoricileri grubuna atıf yaptı ve onların 'ülkelerini seven insanlar olduğunu' dile getirmişti.
QAnon grubu Başkan Trump'ın şeytana ve onun ABD'deki takipçilerine karşı gizli ama hayati bir mücadele yürüttüğüne inanıyor. Devletin, medyanın ve iş dünyasının içerisinde şeytana tapan pedofillerin sonunu Trump'ın getireceğine inanıyorlar.
Grup aynı zamanda bir gün Hillary Clinton dahil tüm eski önemli figürlerin hapse atılacağına ve Amerikan halkının bu şekilde çürümüş kişilerden kurtulacağına inanıyor.
Bu inançlar elbette işin seçimler ve siyaset ile ilgili kısmı. QAnon grubunun çok daha geniş bir alana yayılan büyük komplo teorileri bulunuyor. Tüm inançların ve iddiaların listesi hem çok uzun hem de çoğunlukla kendi içinde çelişkili.
Nümeroloji, haberler ve tarihi olaylar üzerinden akıl almaz teoriler geliştiren grubtaki kişilerin sayısı binleri buluyor. 2017'de anonim şekilde başlatılan teorilerin takipçi sayısı Trump döneminde patlama yaşadı.