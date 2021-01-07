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ABD yangın yeri: Donald Trump destekçileri polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi! AK Parti'den ilk açıklama

Son dakika haberi... ABD'nin başkenti Washington'da Donald Trump'a destek gösterisi düzenleyen bir grup protestocu, polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi. 4 saat sonra polis tarafından binanın güvenliği sağlandı. Göstericilerden bir grubun polis barikatını aşarak Kongre binasına girmesi sonucu polisin biber gazıyla müdahalesine ilişkin görüntüler sosyal medyaya yansıdı. ABD Kongresinin bazı Donald Trump destekçileri tarafından basılmasıyla yaşanan olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısının 4'e yükseldiği bildirildi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Dünyanın her yerinde olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri'nde de demokratik süreçlerin üstünlüğünü ve hukukun meşruiyetini savunuyoruz. Herkes seçim sonuçlarını olgunlukla kabul etmelidir. Kesinleşmiş seçim sonuçlarını ve hukuku tanımayan eylemler meşru değildir." dedi.

07.01.2021 09:27 - Son Güncelleme: 07.01.2021 09:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





