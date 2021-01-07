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ABD yangın yeri: Donald Trump destekçileri polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi! AK Parti'den ilk açıklama

Son dakika haberi... ABD'nin başkenti Washington'da Donald Trump'a destek gösterisi düzenleyen bir grup protestocu, polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi. 4 saat sonra polis tarafından binanın güvenliği sağlandı. Göstericilerden bir grubun polis barikatını aşarak Kongre binasına girmesi sonucu polisin biber gazıyla müdahalesine ilişkin görüntüler sosyal medyaya yansıdı. ABD Kongresinin bazı Donald Trump destekçileri tarafından basılmasıyla yaşanan olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısının 4'e yükseldiği bildirildi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Dünyanın her yerinde olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri'nde de demokratik süreçlerin üstünlüğünü ve hukukun meşruiyetini savunuyoruz. Herkes seçim sonuçlarını olgunlukla kabul etmelidir. Kesinleşmiş seçim sonuçlarını ve hukuku tanımayan eylemler meşru değildir." dedi.

07.01.2021 09:27 - Son Güncelleme: 07.01.2021 09:49
ABD yangın yeri: Donald Trump destekçileri polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi! Ölü sayısı yükseliyor

Washington'da, Seçiciler Kurulu oylarının sayıldığı ve 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerinin sonuçlarının resmileştiği Kongre oturumunda Trump destekçileri Kongre binasının dışında protesto düzenledi.

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ABD yangın yeri: Donald Trump destekçileri polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi! Ölü sayısı yükseliyor

Göstericilerden bir grubun polis barikatını aşarak Kongre binasına girmesi sonucu polisin biber gazıyla müdahalesine ilişkin görüntüler sosyal medyaya yansıdı.

ABD yangın yeri: Donald Trump destekçileri polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi! Ölü sayısı yükseliyor

MİKE PENCE, GÜVENLİK NEDENİYLE BİNADAN ÇIKARILDI
Öte yandan Arizona'daki seçim sonuçlarına itirazı değerlendiren Senato, olaylar nedeniyle oturuma ara verdi.

"Senato Başkanı" sıfatıyla söz konusu oturumu yöneten Başkan Yardımcısı Mike Pence'in ise güvenlik nedeniyle binadan çıkarıldığı öğrenildi.

ABD yangın yeri: Donald Trump destekçileri polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi! Ölü sayısı yükseliyor

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ
Trump'a destek gösterisi düzenleyen bir grup protestocunun Kongre binasına girmesiyle başlayan şiddet olayları üzerine "sokağa çıkma" yasağı ilan edildi.

Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yerel saatle 18.00'den yarın sabah 06.00'ya kadar şehirde "sokağa çıkma" yasağı ilan ettiğini duyurdu.

Browser, medya çalışanları da dahil, temel hizmet sektörü dışındaki herkesten belirtilen saatler arasında dışarı çıkmamalarını istedi.

ABD yangın yeri: Donald Trump destekçileri polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi! Ölü sayısı yükseliyor

BÖLGEYE EK GÜVENLİK GÜÇLERİ GÖNDERİLDİ
Şehirde başlayan şiddet ve kargaşayı yatıştırmak için bölgeye ek güvenlik güçleri gönderildi.

Polis, barikatları aşarak Kongre binasına giren göstericilere biber gazıyla müdahale etti.

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