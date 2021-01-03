ABD'nin 10 eski savunma bakanından "ordu başkanlık seçim sonuçlarına karışmasın" uyarısı! "Ulusal güvenlik..."





"ABD ordusunu seçim tartışmalarının içine çekmek bizi tehlikeli, yasa dışı ve Anayasal sınırların dışında bir alana iter." değerlendirmesini yapan bakanlar, seçimler ve yetki devri konusunda demokratik teamüllere ve ilgili yasalara uygun hareket edilmesinin elzem olduğuna vurgu yaptı.