AŞI VE ÜRÜN DAĞITIMININ ÇAKIŞMASI, ÜLKELERİN İHRACATINI ETKİLEYEBİLİR

Bugün bu tür dondurucuların bulunduğu araçlar, genelde çok yüksek miktarda olmayan gıda ve ilaçların taşınmasında kullanılıyor.

Meksika ve Güney Afrika gibi ülkelerden yola çıkan tropikal gıdaların taşınma sıklığı, yılın belli dönemlerinde artış gösteriyor. Bu da gıda ve aşı dağıtımının çakışması sorununu doğuruyor.