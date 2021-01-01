Reuters'te yer alan habere göre, Hastane yetkilileri, 26 Aralık'ta yanlış yerleştirilmiş şişeler keşfedildikten sonra ilk başta sorgulandığında, bunun kasıtsız bir hata olduğunu söyledi ancak konuyla ilgili daha fazla inceleme yapılmasının ardından perşembe günü aşının buzdolabından kasıtlı olarak çıkarıldığını kabul etti.