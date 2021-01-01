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    • 01.01.2021 18:17
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    hezimeti sonrası Türk ürünlerini yasaklayan Başbakanı yan alay konusu oldu

    Dağlık 'da tarafından hezimete uğradıktan sonra ülkesinde istenmeyen kişi ilan edilen Başbakanı yan'ın Türk ürünlerinin ülkeye girişini 6 ay yasaklama kararına ilişkin " pazarı sarsılmış durumda. Eğer Azerbaycan'a destek vermekten vazgeçerlerse kararımızı tekrar gözden geçiririz" ifadesi sosyal medyada alay konusu oldu.

    DHA



    Dağlık Karabağ savaşında Azerbaycan tarafından aldığı büyük yenilgi sonrası Ermenistan'da hain ilan edilen Başbakan Nikol Paşinyan, Yeni Yıl mesajı yayınlayarak, halka seslendi.



    Paşinyan'ın Türk ürünlerinin ülkeye girişini 6 ay yasaklama kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.



    "Türkiye'ye 6 ay geçerli olacak şekilde ağır yaptırımlar uyguladık" diyen Paşinyan, "Bu kararımız ile Türkiye pazarı sarsılmış durumda.Eğer Azerbaycan'a destek vermekten vazgeçerlerse kararımızı tekrar gözden geçiririz" ifadelerini kullandı.



    Paşinyan'ın açıklamaları sosyal medyada alay konusu oldu.

    YENİLGİ SONRASI TÜRK ÜRÜNLERİNE YASAKLAMA
    Ermenistan hükümeti, Azerbaycan karşısında aldığı yenilginin ardından Türk ürünlerinin ülkeye girişinin 6 ay yasaklanmasına karar vermişti.



    Erivan hükümetinden yapılan açıklamada, "Türk ürünlerinin ülkeye girişinin yasaklanması, her şeyden önce güvenlik nedeniyle, Türkiye'nin Karabağ'da yaşananlardaki rolü sebebiyle alınmış bir karardır" ifadelerini kullanmıştı.
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