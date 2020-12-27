Azerbaycan'ın topraklarını işgal eden ve daha sonra hezimete uğrayan Ermenistan'da sular durulmuyor.
Ermenistan'ın ilk cumhurbaşkanı Levon Ter Petrosyan'ın siyasi danışmanı Zhirayar Liparityan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı eleştirdirdi.
Zhirayar Liparityan
"ÇANTALARI TOPLAYIP BAŞKA BİR YERE TAŞINMAMIZ GEREKTİĞİNE İNANIYORUM"
1990'lı yıllarda Karabağ müzakerelerine katılan Zhirayar Liparityan, Dağlık Karabağ yenilgisi sonrası Erivan yönetimine tavsiyelerde bulundu. Liparityan Ermenistan'ın Azerbaycan ve Türkiye ile ilişkileri normalleşmesi gerektiğini ifade ederek, "Ermenistan'ın Azerbaycan ve Türkiye ile ilişkilerini normalleştirmesi gerekir. Yoksa çantaları toplayıp başka bir yere taşınmamız gerektiğine inanıyorum" dedi.
KOMŞULARI DÜŞMAN GÖRMEYEN HÜKÜMETE İHTİYAÇ VAR
Liparityan, Nikol Paşinyan hükümetini eleştirerek, Ermenistan'ın komşularını düşman olarak görmeyen bir hükümete ihtiyaç duyulduğunu belirtti.
Liparityan açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü:
Ermenistan herkesle bağları normalleştirmeli, çünkü sonuçta bu güvenliği sağlıyor. Mevcut tutum devam ederse, nefret ve korku galip gelecektir. Bu iki ana duygu analiz edilmezse Ermenistan stratejisinin temeli olacak.