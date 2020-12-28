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    • Dünya
    • 28.12.2020 09:31
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    • 28.12.2020 09:38
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    Kahraman askerinden 'da zafer halayı! 'a böyle yanıt verdiler

    İşgalcilere karşı büyük bir zafer elde ederek bölgeye yeniden hakim olan , 30 yıllık ayrılığın ardından Karabağ'ın kalbi olarak nitelendirilen 'da konser düzenledi. Kahraman askerler, 'ın 'ın geçen yıl Azerbaycan halkını kışkırtmak için Şuşa'da eğlence düzenlemesine karşılık olarak, bölgede halay çekerek en net mesajı verdi.

    Paşinyan'a böyle yanıt verdiler

    işgalindeki , ordusunun başarılı operasyonuyla geri alındı. Bölgedeki işgalci kuvvetlerin tamamen çekilmesinin ardından Dağlık Karabağ eski günlerine döndü.


    Kafkasya'nın kültür merkezi, Karabağ'ın incisi olarak nitelendirilen şehri, 30 yıllık ayrılığın ardından Azerbaycan müziğiyle kavuştu.

    PAŞİNYAN'IN KIŞKIRTMASINA KARŞILIK EN NET MESAJ
    Şuşa'da at düzünde ilk konser düzenlendi. İlk konseri, Karabağ fatihi askerler dinledi, omuz omuza halay çekildi.


    Öte yandan işgal edilen topraklarda Azerbaycan halkını kışkırtmak için organizasyon düzenleyen Ermenistan'ın Nikol , geçtiğimiz yıl Şuşa'da katıldığı organizasyonda halay çekmişti. Azerbaycanlılar o görüntüleri unutmadı ve Paşinyan'a halayın nasıl çekileceğini gösterdi.

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    Haberler Dünya Kahraman Azerbaycan askerinden Şuşa'da zafer halayı! Paşinyan'a böyle yanıt verdiler