Ermenistan işgalindeki Dağlık Karabağ, Azerbaycan ordusunun başarılı operasyonuyla geri alındı. Bölgedeki işgalci kuvvetlerin tamamen çekilmesinin ardından Dağlık Karabağ eski günlerine döndü.



Kafkasya'nın kültür merkezi, Karabağ'ın incisi olarak nitelendirilen Şuşa şehri, 30 yıllık ayrılığın ardından Azerbaycan müziğiyle kavuştu.





PAŞİNYAN'IN KIŞKIRTMASINA KARŞILIK EN NET MESAJ

Şuşa'da at düzünde ilk konser düzenlendi. İlk konseri, Karabağ fatihi askerler dinledi, omuz omuza halay çekildi.





Öte yandan işgal edilen topraklarda Azerbaycan halkını kışkırtmak için organizasyon düzenleyen Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan, geçtiğimiz yıl Şuşa'da katıldığı organizasyonda halay çekmişti. Azerbaycanlılar o görüntüleri unutmadı ve Paşinyan'a halayın nasıl çekileceğini gösterdi.