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    • Dünya
    • 29.12.2020 17:04
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    • 29.12.2020 17:12
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    ’nin doğusu “Büyük ” toprakları gibi gösterildi! Terter’de skandal harita

    zaferinin ardından Ermenilerin işgalden kurtarılan arazilere ilişkin yıllardır yaptıkları planlar da ortaya çıkmaya başladı. Ermeni işgalinden kurtarılan Terter’deki bir karakolda bulunan skandal haritada 'nin doğusu, 'nın güney toprakları, Suriye, Irak ve İran'ın kuzeyi toprakları gibi gösterildi.

    İHA
    Terter’de skandal harita

    Irak ve İran'ın kuzeyi toprakları gibi gösterildi. 'ın Ermenistan'a karşı 'da yürüttüğü operasyon, 10 Kasım'da Azerbaycan'ın zaferi ile sonuçlandı. Zaferin ardından Ermenilerin, işgalden kurtarılan arazilere ilişkin yıllardır yaptıkları planlar da ortaya çıkmaya başladı. İşgalden kurtarılan Terter'in Sugovuşan köyünde Ermeni dilinde yazılmış kitabın içinde ilginç bir harita bulundu.



    Söz konusu haritada, 'nin doğudaki Iğdır, Kars, Van, , Ağrı, Şırnak, , Gaziantep, Diyarbakır şehirleri "Büyük Ermenistan" toprakları gibi gösteriliyor. Türkiye'nin yanı sıra Dağlık Karabağ da dahil olmak üzere Azerbaycan'ın güney toprakları Gence, Tovuz, Kazak ve Lenkeran gibi büyük şehirlerin de Ermenistan topraklarına dahil edildiği skandal haritada; İran, Kuzey Suriye ve Kuzey Irak toprakları da Ermenistan sınırları içinde yer alıyormuş gibi gösterilmiş.

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    Haberler Dünya Türkiye’nin doğusu “Büyük Ermenistan” toprakları gibi gösterildi! Terter’de skandal harita