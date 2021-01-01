Hesabın 50 bin takipçisi olduğunu ve 1200 video yayınladıklarını belirten Şubeki, videoların 7 milyon izlenme rakamına ve 350 bin beğeniye ulaştığını aktardı.

Şubeki, TikTok yönetimine kuruluşun hesabını silme adımını geri çekmesi çağrısında bulunarak, "Eğer TikTok bu adımından vazgeçmezse Filistin'e savaş açan ve İsrail'i destekleyen sosyal medya uygulamaları listesine girmiş olacak." dedi.

"FİLİSTİNLİLER, TİKTOK'U ABD MENŞELİ SOSYAL MEDYA UYGULAMALARININ KISITLAMALARDAN KAÇIŞ ALANI OLARAK GÖRÜYOR"